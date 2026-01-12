Nam thanh niên đâm người tình của mẹ tử vong: Hé lộ nguồn cơn bất ngờ

Mới đây, mạng xã hội xôn xao thông tin nam thanh niên 27 tuổi đâm người tình của mẹ tử vong. Nạn nhân trong vụ việc là ông Nguyễn Ngọc Th. (62 tuổi, trú tại thôn Diêm Hội, xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk).

Nguồn tin trên báo Công an nhân dân cho biết, khoảng 9 giờ 50 phút cùng ngày, người dân sống ở đầu ngõ hẻm 12 Lê Trung Kiên (phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) nhìn thấy ông Th. chạy ra từ căn nhà trong hẻm của bà Phan Thị Mộng T. rồi gục ngã xuống đường, bên phải vùng cổ có vết thương bị đâm, chảy nhiều máu.

Sau khi nhận được tin báo, Cảnh sát 113 Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an phường Tuy Hòa và Trung tâm 115 đến hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Tuy nhiên, ông Th. đã tử vong do vết thương nặng, mất nhiều máu.

Thông tin ban đầu cho hay, ông Th. có mối quan hệ tình cảm với bà T. nên thường xuyên lui tới nhà người phụ nữ này.

Người đàn ông chạy từ trong hẻm ra rồi gục xuống đường với vết thương trên cổ. (Ảnh: Báo Công an nhân dân)

Nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ Online cho biết thêm, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 12/1, những người hàng xóm có nghe thấy tiếng cãi vã bên trong nhà bà T. Sau đó thì họ thấy ông Th. chạy ra với vết thương ở cổ, chảy nhiều máu. Khi người dân dò hỏi thì Nguyễn Văn Khôi (27 tuổi, con trai bà T.) tự nhận đã cầm dao đâm ông Th.

Khôi sau đó đã bỏ trốn và bị Công an phường Tuy Hòa bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà một người thân ở cùng phường. Kết quả kiểm tra cho thấy trong cơ thể nghi phạm không có chất ma túy và cũng không có nồng độ cồn.

Bước đầu, nam thanh niên khai nhận thời điểm xảy ra sự việc, Khôi đang chơi đùa với 2 con chó ở sân nhà thì ông Th. đến, dẫn chó nhốt vào lồng. Vì bực tức, nam thanh niên đã lấy dao đâm ông Th.

Trưa ngày 12/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Thông tin về vụ việc khiến dư luận bàng hoàng, chỉ vì lý do rất nhỏ lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thương tâm.