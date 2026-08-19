Lính nghĩa vụ Đan Mạch được điều động đến Greenland để làm gì?

Ngày 18/8, RT đưa tin, Đan Mạch đã điều động và triển khai lực lượng lính nghĩa vụ đến đảo Greenland lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại.

Lính nghĩa vụ Đan Mạch thực hành kỹ năng ẩn nấp trong quá trình huấn luyện ở Greenland, tháng 8/2026.

“Khoảng 100 lính nghĩa vụ từ Trung đoàn Bộ binh Schleswig đã đến Nuuk vào đầu tháng 8”, quân đội Đan Mạch cho biết trong một thông cáo báo chí được phát đi hôm 18/8.

“Nhóm này sẽ chia thời gian giữa huấn luyện và các nhiệm vụ tác chiến, với một số binh sĩ đóng tại Nuuk, số còn lại được gửi đến Kangerlussuaq, cách đó 350km về phía Bắc", quân đội giải thích.

Kangerlussuaq được biết đến là căn cứ không quân được lực lượng Mỹ sử dụng trong suốt Thế chiến thứ hai và Chiến tranh Lạnh.

Những tân binh được điều động đến Greenland là đợt tân binh đầu tiên phục vụ 11 tháng trong quân đội Đan Mạch.

Năm 2024, Đan Mạch đã kéo dài thời gian nghĩa vụ quân sự từ 4 tháng lên 11 tháng, mở rộng phạm vi tuyển quân bao gồm cả phụ nữ, và ra lệnh tăng số lượng nghĩa vụ quân sự hàng năm từ 5.000 lên 7.000 người.

Thông cáo báo chí của quân đội mô tả việc triển khai này như một cơ hội để lính nghĩa vụ “thực hành và rèn luyện kỹ năng quân sự trên địa hình xa lạ”.

Thông báo không đề cập đến tranh chấp đang diễn ra giữa Đan Mạch và Mỹ về Greenland, nhưng lưu ý, các tân binh sẽ tham gia "Arctic Endurance" - một cuộc tập trận quân sự được phát động nhằm đáp trả lời đe dọa sáp nhập lãnh thổ này của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

11 quốc gia thành viên NATO khác đã cử quân tham gia cuộc tập trận, bao gồm Pháp, Đức và Anh.

Chiến dịch Arctic Endurance là một cuộc tập trận quy mô nhỏ, với chưa đến 300 binh sĩ Đan Mạch và đồng minh đóng quân tại Greenland trước khi lính nghĩa vụ đến.

Ông Trump bắt đầu đe dọa sáp nhập Greenland từ năm ngoái, đồng thời tuyên bố Mỹ cần vùng đất này “vì mục đích an ninh quốc gia” - cụ thể là để đặt các thành phần của mạng lưới phòng thủ tên lửa đạn đạo “Mái vòm Vàng” mà ông đã hứa hẹn.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nói, ông “muốn Greenland vì các khoáng sản đất hiếm của nó”.