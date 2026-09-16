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Lính dù Nga chế giễu trí tuệ nhân tạo của máy bay Hornet Mỹ còn 'thô sơ'

Bạch Dương
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Mặc dù được quảng cáo nhờ phần mềm AI tích hợp, UAV cảm tử Hornet sẽ miễn nhiễm mọi biện pháp đối phó điện tử Nga, nhưng thực tế khác hẳn.

Các đơn vị thuộc Tập đoàn quân hỗn hợp 58 của Cụm lực lượng Dnipro mới đây đã chiếm thành công làng Novoandriivka ở vùng Zaporizhzhia. Thành công của chiến dịch đạt được nhờ sự phối hợp hành động giữa các đội trinh sát, kíp pháo binh và máy bay không người lái.

"Việc sử dụng hiệu quả máy bay không người lái FPV và trinh sát mặt đất đã cho phép nhanh chóng xác định và loại bỏ các vị trí phòng thủ của đối phương, bao gồm các vị trí bắn, hầm trú ẩn và cụm trú quân của Lực lượng Vũ trang Ukraine, tạo điều kiện thuận lợi cho các đội tấn công.

Những đơn vị đột kích dưới sự yểm trợ hỏa lực trên không đã vượt qua địa hình trống trải và bí mật tiến vào khu vực dân cư", Bộ Quốc phòng Nga bình luận về diễn biến trận đánh.

Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh việc chiếm giữ Novoandreyevka mở ra triển vọng cho một cuộc tấn công tiếp theo của Quân đội Nga theo hướng Orekhovo.

Trong khi đó, chỉ một đơn vị chuyên đánh chặn máy bay không người lái FPV thuộc Lực lượng Không quân Vệ binh Ivanovo đã phá hủy hơn 150 UAV cảm tử của Ukraine tại khu vực Orekhovo trong suốt một năm qua.

"Đội hình gồm một người điều khiển và một kỹ sư công binh đã tham gia các hoạt động chiến đấu trong giai đoạn cuối của chiến dịch Chasov Yar và sau đó được triển khai lại gần Orekhov.

Nhờ trình độ chuyên nghiệp cao của người điều khiển, các máy bay không người lái trinh sát của đối phương hoạt động ở độ cao từ 1 - 2,5km, cũng như UAV tấn công ở độ cao từ 200 đến 500m đã bị tiêu diệt thành công ở cự ly lên đến 15km", người điều khiển máy bay không người lái tấn công có biệt danh Alexey giải thích.

UAV cảm tử Hornet đã bị các kíp đánh chặn của Nga phá hủy khá dễ dàng.

Quân nhân nói trên lưu ý những đặc điểm riêng khi làm việc với một số loại máy bay không người lái, bao gồm cả những loại được trang bị hệ thống tự động xác định mục tiêu, điển hình như chiếc Hornet do Mỹ sản xuất và cung cấp cho Ukraine.

"Vấn đề là máy bay Hornet được trang bị trí tuệ nhân tạo và khả năng tự động xác định mục tiêu. Có lẽ việc ứng dụng công nghệ này trên các phương tiện chưa được phát triển hoàn thiện, đó là lý do tại sao nó lại bắn trúng các phương tiện dân sự", binh sĩ Alexey nhận định.

Tính chuyên nghiệp của các kíp chiến đấu điều khiển UAV đánh chặn đảm bảo việc phát hiện và tiêu diệt kịp thời máy bay không người lái của đối phương, cũng như cản trở hoạt động trinh sát của chúng.

Theo Rossiyskaya Gazeta
Tags

Nga

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