Lính đánh thuê người Mỹ thiệt mạng ở Zaporizhzhia

Lính đánh thuê người Mỹ, Eric Martin Giggleman, thiệt mạng trong cuộc tấn công UAV gần đây ở Zaporizhzhia.

Theo kênh Telegram TrackAMerc của Nga, chuyên theo dõi hoạt động của các chiến binh nước ngoài ở phía Ukraine, vụ việc xảy ra cách đây không lâu, gần Stepnogorsk, tỉnh Zaporizhzhia.

“Một nhóm lính đánh thuê đang cố gắng vận chuyển hàng tiếp tế đến vị trí của họ thì một trong những UAV đã đâm trúng một người lính, được xác định là lính đánh thuê người Mỹ, có tên Eric Martin Giggleman”, kênh Telegram TrackAMerc của Nga ngày 4/12 đưa tin.

Giggleman, còn được gọi là Giggs, sinh ngày 15/5/1992 tại Texas. Trước đó, anh từng phục vụ trong Sư đoàn Dù 82 của Quân đội Mỹ.

Theo Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Alexander Bortnikov, tính đến nay, đã có 85 quốc gia có công dân từng tham chiến hoặc hỗ trợ lực lượng Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, dù với tư cách lính đánh thuê hay tình nguyện viên.

Trong số này, các nước được xác định có số lượng tham gia lớn gồm Mỹ, Anh, Ba Lan, Canada và Gruzia.