Theo giới truyền thông Ukraine, một lực lượng lớn lính đánh thuê Colombia đã được điều tới vùng Kharkiv để giải cứu lực lượng Ukraine bị bao vây.

Theo trang mạng xã hội của nhóm quân “phương Bắc” (Nga), bộ chỉ huy quân sự của chính quyền Ukraine đang tiếp tục các nỗ lực giải cứu các chiến binh thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine bị quân Nga bao vây ở vùng Kharkiv, trên các nồi hầm ở Vovchansk và Velykyi Burluk.

Họ cho biết, Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine - Trung tướng Mykhailo Drapatyi đã đích thân đến thành phố thủ phủ của vùng Kharkiv để thảo luận với các tướng lĩnh chỉ huy mặt trận này về tình hình khu vực Đông Bắc.

Tuy nhiên, trọng tâm của chuyến thị sát tiền tuyến này là khả năng phá vây của các đơn vị Ukraine đang mắc kẹt trong vòng vây của quân Nga, đặc biệt là ở Reznikov.

Vị Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine còn mang theo một lực lượng lớn lính đánh thuê Colombia, những người dường như được giao nhiệm vụ giải cứu nhóm quân Ukraine bị bao vây ở các nồi hầm của Nga.

Giới quân sự Nga nhấn mạnh Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga và các phi hành đoàn máy bay không người lái (UAV) cảm tử Nga đang tiếp tục tấn công mãnh liệt vào các điểm tập trung nhân lực và trang thiết bị của quân đồn trú Ukraine trong các nồi hầm mới ở Kharkiv.

Cần nhắc lại rằng, Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố hàng nghìn quân nhân Ukraine bị bao vây không còn cơ hội thoát khỏi các "nồi hầm" ở khu vực Kharkiv.

Các đơn vị Nga đang siết chặt vòng vây một cách có hệ thống, buộc lực lượng phòng thủ Ukraine phải rút lui sâu hơn vào "nồi hầm", nỗ lực phá vây của các đơn vị Ukraine bị bao vây đang bị quân Nga mạnh mẽ dập tắt.

Theo giới chuyên gia Nga, giới lãnh đạo Ukraine có lẽ đã nhận thức rõ hậu quả của việc nhóm quân Ukraine bị bao vây trong nồi hầm Reznikov ở khu vực Kharkiv có thể bị quân Nga hoàn toàn tiêu diệt.

Nếu để các tướng lĩnh Nga đạt được mục đích của mình, đối phương sẽ gia tăng áp lực lên hệ thống phòng thủ của Ukraine trong khu vực Kharkiv, biến tỉnh Đông Bắc này trở thành một mặt trận nóng bỏng mới, dàn mỏng lực lượng Ukraine vốn đã hết sạch quân dự bị.

Đây chính là lý do tại sao Bộ Tổng tham mưu Ukraine quyết định tiến hành một chiến dịch tấn công đột phá sử dụng lính đánh thuê nước ngoài, mục đích của nó hoàn toàn không phải là chiếm đất, đẩy lùi bước tiến của quân Nga, mà chỉ nhằm giải vây cho lực lượng trong “nồi hầm Reznikov”

Tuy nhiên, giới chuyên gia Nga chỉ ra rằng, Ukraine khó có thể kỳ vọng thành công trong trường hợp này, bởi vì trong vài ngày qua, nhóm quân "Phương Bắc" của Nga đã tăng cường đáng kể vị trí đứng chân của mình, khiến cuộc tấn công có thể dẫn đến tổn thất đáng kể cho lực lượng Ukraine.