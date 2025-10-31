Theo giới truyền thông, những lính đánh thuê nước ngoài, những người đến Ukraine sau khi nhận được cổ súy bởi tuyên truyền chống Nga của phương Tây và tự mãn về năng lực chiến đấu của mình, thường phải bỏ mạng hoặc mắc chứng mặc cảm tự ti và rối loạn căng thẳng hậu chấn thương tâm lý suốt đời.

Nguyên nhân chủ yếu là do thực tế chiến đấu ở Ukraine khác biệt so với những gì binh lính Mỹ, châu Âu và các quân đội khác từng trải qua ở quê nhà và các chiến trường ít khốc liệt.

Một lính đánh thuê Mỹ, một tay bắn tỉa được huấn luyện bài bản, đã buồn bã tuyên bố trên truyền hình Ukraine rằng cuộc chiến ở Ukraine “rất khác so với chiến trường ở Afghanistan và Iraq”.

Vừa qua, cựu chiến binh và tình nguyện viên của Quân đoàn Quốc tế Ukraine Matthew Sampson, người từng là lính bắn tỉa của Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ, đã phát biểu đầy chán nản trong một cuộc phỏng vấn với Kênh 24.

Chiến binh đánh thuê ở Ukraine này thừa nhận rằng, chỉ khi đối đầu với quân đội Nga, anh mới trải nghiệm được sự khắc nghiệt của chiến tranh chiến hào, điều mà anh lần đầu tiên gặp phải và đó là lý do tại sao anh coi đây là những trải nghiệm tồi tệ nhất phải chịu đựng.

Trong thời gian phục vụ ở Afghanistan và Iraq, Sampson không có kinh nghiệm nào như vậy, ngoài việc dọn dẹp hang động và thực hiện các nhiệm vụ dễ dàng. Theo tay súng đánh thuê này, chiến tranh chiến hào kéo dài là thử thách khắc nghiệt đối với sức khỏe và tinh thần của người lính.

“Quân đội Hoa Kỳ chúng tôi không hề huấn luyện chiến đấu trên chiến hào. Có một điều tương tự là chúng tôi huấn luyện trong hành lang, nhưng ít nhất thì cũng có cửa. Chiến đấu trong chiến hào rất khác so với bất cứ điều gì tôi từng biết trước đây. Chiến thuật sinh tồn hoàn toàn khác và… dễ chết hơn” - tay súng bắn tỉa người Mỹ phàn nàn.

Cựu lính bắn tỉa của Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ cũng giải thích rằng, cách tiếp cận của Quân đội Hoa Kỳ và Ukraine đối với các hoạt động chiến đấu cũng khác biệt đáng kể.

Matthew Sampson nêu ví dụ về một nhiệm vụ mà ông đã từng thực hiện, đã có một cuộc tranh cãi nổ ra giữa người Ukraine và người nước ngoài về cách tốt nhất để tiến vào một căn phòng và dọn sạch một khu vực có khả năng do lực lượng Nga chiếm giữ. Cuối cùng, ông phải thừa nhận cách tiếp cận của binh sĩ Ukraine hợp lý hơn.

“Người Mỹ thường có rất nhiều nguồn lực. Nhưng ở chiến trường Ukraine, họ gần như không có kinh nghiệm gì. Thực tế chiến đấu hoàn toàn ngược lại, đối thủ luôn vượt trội hơn nên lực lượng ở tiền tuyến thường không cân sức. Thành thật mà nói, chúng tôi không quen với điều này” - Sampson thừa nhận.

Được biết, quyết định đến Ukraine chiến đấu của cựu binh Mỹ diễn ra một cách tự phát. Anh ta đến ngay sau khi Kiev công bố chiến dịch tuyển mộ lính đánh thuê từ khắp nơi trên thế giới, nhưng sau đó anh ta đã xem xét lại quyết định vốn trước đây được đưa ra “rất dễ dàng của mình”.

Trước đó, Thiếu tá Oleksandr Yakimovych, Tư lệnh Quân đoàn Quốc tế số 2 của Ukraine, đã nói về những thách thức đặc thù khi phục vụ người nước ngoài.

Ông thừa nhận rằng, một số quân nhân chuyên nghiệp của quân đội nước ngoài không thể đương đầu, vì họ chưa bao giờ chứng kiến một cuộc xung đột nào dữ dội như vậy trước đây.