Liều lĩnh trèo qua vách đá dựng đứng chỉ để "sống ảo", cô nàng nhận ngay cái kết "đỏ mặt" còn khiến dân mạng được phen thót tim

Cô nàng Alex Baxter là một blogger nổi tiếng đồng thời là "ngôi sao" có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội. Trong chuyến du lịch vòng quanh nước Úc, Alex luôn muốn ghi lại những bức ảnh tuyệt đẹp hoặc độc đáo ở những nơi cô đặt chân đến để chia sẻ với mọi người những danh lam thắng cảnh của nước Úc xinh đẹp.

Mới đây, khi đặt chân đến Karijini, Tây Úc, nơi có những hồ nước thanh bình đẹp như tranh vẽ, Alex quyết định đi chân trần leo qua một vách đá dựng dứng, có rất ít phần gồ ghề để bám vào. Mục đích của Alex là chụp một bức ảnh thật ấn tượng để chia sẻ với hơn 4.000 người hâm mộ và "câu like".

Khi đang cố quay mặt về phía máy ảnh, Alex đã bị trượt chân.

Cô rơi xuống dưới và bị lộ nội y vì mặc váy leo vách đá.

Mặc chiếc váy trắng bồng bềnh, Alex leo lên vách đá. Khi cố quay mặt hướng về phía máy ảnh, cô nàng bị trượt chân và rơi xuống hồ bên dưới. Chiếc váy quá mỏng và bay lên đã khiến Alex gặp phải sự cố "đỏ mặt".

Khoảnh khắc này đã được ống kính máy ảnh ghi lại được và được đăng tải lên trang Instagram Influencer In The Wild với dòng chú thích: "Revenge of the Mountain" (Màn trả thù của núi).

Ngay lập tức nó đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng với 85.000 lượt thích và hơn 1.500 lượt bình luận. Cư dân mạng cũng được phen thót tim với màn chụp ảnh "sống ảo" của cô nàng này.

Nhiều người cảm thấy đau thay cho cô nàng Alex vì cú ngã cũng không nhẹ, trong khi cô không hề có một thiết bị bảo hộ an toàn nào. Cũng có người khắt khe hơn thì cho rằng đây là bài học cho những người thích "sống ảo", bất chấp cả tính mạng và sức khỏe của mình chỉ để có những cái ấn like trên mạng xã hội.