HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Liên tục phát hiện thi thể trôi sông ở TPHCM

Anh Vũ |

Hai thi thể vừa được người dân phát hiện trôi trên sông ở TPHCM.

Ngày 25-1, Công an phường Long Phước phối hợp Công an TPHCM điều tra vụ phát hiện thi thể nam giới trên sông Tắc.

Liên tục phát hiện thi thể trôi sông ở tp . Hcm: Điều tra vụ việc gây chấn động - Ảnh 1.

Thi thể nam giới phát hiện trên sông Tắc, phường Long Trường.

Khoảng 10 giờ cùng ngày, người dân sống ở phường Long Trường, đoạn sông Tắc chảy qua, phát hiện một thi thể nam giới nổi trên sông này nên gọi điện báo lực lượng chức năng.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng xác định thi thể là Đ.N.P (24 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng). Trước đó, P. có gọi cho người thân nói "lời trăng trối" rồi mất tích.

Vào chiều 21-1, nhân viên cảng Tây Nam gần cầu Đồng Nai (phường Đông Hòa, TPHCM) cũng phát hiện một thi thể là nữ giới trôi trên sông Đồng Nai, đoạn gần cầu Đồng Nai.

Nạn nhân được xác định khoảng 60 tuổi, mặc áo dài tay sọc nâu đen, quần thun dài màu đen. Đặc biệt ở bụng có vết mổ và đặt túi đựng chất thải.

Công an TPHCM cho hay ai là thân nhân hoặc biết nạn nhân thì liên hệ cán bộ điều tra Hồ Khắc Tiến Thành qua số điện thoại 0942786060 để thông tin.

Vụ 3 người tử vong trên đường: Đã xác định nguyên nhân ban đầu


Tags

Công an TPHCM

tỉnh Lâm Đồng

Sông Đồng Nai

phường Long Trường

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại