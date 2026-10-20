Doanh thu đã vượt xa thời kỳ đỉnh cao, hợp đồng chờ thực hiện lên tới 70.000 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận Coteccons vẫn chưa trở lại mức kỷ lục năm 2017. Giữa những con số tăng trưởng, Chủ tịch Bolat Duisenov lại tuyên bố: “Chúng ta đã có quy mô rồi, đủ rồi”.

Có gần như mọi thứ, Chủ tịch Coteccons vẫn thấy thiếu một mảnh ghép

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 diễn ra ngày 20/10 tại TP.HCM, Coteccons công bố doanh thu năm tài chính 2026 đạt kỷ lục 34.340 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 788 tỷ đồng, tăng lần lượt 38% và 73% so với năm trước.

Doanh nghiệp còn sở hữu khoảng 70.000 tỷ đồng giá trị hợp đồng chờ thực hiện, đặt mục tiêu doanh thu 42.000 tỷ đồng và lợi nhuận 1.050 tỷ đồng trong năm tài chính 2027.

Nhưng có một nghịch lý: Dù quy mô doanh thu ngày càng lớn, lợi nhuận mục tiêu của Coteccons vẫn thấp hơn khoảng 36% so với đỉnh lịch sử 1.653 tỷ đồng năm 2017.

Giữa những con số ấy, Chủ tịch HĐQT Bolat Duisenov lại đặt ra một câu hỏi: “Nếu cứ tiếp tục tăng trưởng, với những con số liên tục tăng về doanh thu và lợi nhuận, liệu chúng ta có đang bỏ lỡ điều gì không?”

Ông kể, vài tháng trước, trong chuyến leo núi ở độ cao hơn 5.000 m tại Tây Tạng, ông đã suy ngẫm về tương lai doanh nghiệp. Dù đã xác định được các ưu tiên về quản trị, tăng trưởng, con người, thương hiệu và đối tác, Chủ tịch Coteccons vẫn cảm thấy thiếu điều gì đó.

“Chúng ta gần như đã có mọi thứ: có đội ngũ, có thương hiệu tốt, có khách hàng, có đối tác và thị trường đang có lợi cho chúng ta. Vậy chẳng lẽ chúng ta cứ tiếp tục như vậy, hết năm này qua tháng nọ vẫn làm những công việc tương tự như thế này?”

Chủ tịch Coteccons trong chuyến leo núi ở độ cao 5.000m.

Theo ông Bolat, sau 22 năm hoạt động, Coteccons cần nhìn lại chính mô hình kinh doanh của ngành xây dựng.

Thay vì chỉ mở rộng từ nhà cao tầng sang nhà máy, sân bay hay đường cao tốc, Coteccons muốn phát triển thêm các sản phẩm, dịch vụ chuyên sâu có khả năng sinh lời tốt hơn. Doanh nghiệp thậm chí dự kiến tiếp cận khách hàng cá nhân trong lĩnh vực xây dựng nhà ở.

Nhưng mục tiêu cuối cùng, theo ông, còn lớn hơn chuyện tăng doanh thu.

“Chúng tôi muốn trở thành một nhân tố, một nhà thầu góp phần xây dựng Việt Nam tốt đẹp hơn”, Chủ tịch Coteccons nói.

Đi bơi không chỉ mặc quần, Coteccons còn đội cả mũ bảo hiểm

Một trong những khoảnh khắc thú vị nhất tại đại hội đến từ cuộc đối thoại giữa Chủ tịch Bolat với hai chuyên gia thị trường vốn: ông Johan Nyvene, Chủ tịch HĐQT Chứng khoán TP.HCM, và ông Nguyễn Quang Thuân, Chủ tịch FiinGroup.

Phiên đối thoại "Cửa sổ cơ hội của thị trường vốn Việt Nam".

Bàn về những biến động trên thị trường tài chính, ông Johan dẫn lại hình ảnh nổi tiếng: Khi thủy triều lên, người ta không biết ai đang bơi mà không mặc quần. Chỉ đến khi nước rút, những doanh nghiệp thiếu nền tảng tài chính và quản trị rủi ro mới bộc lộ điểm yếu.

Ông Bolat lập tức đáp lời hài hước: “Coteccons cũng mặc quần, đồng phục luôn nữa kìa. Bây giờ đi bơi không chỉ mặc quần mà còn phải đội nón bảo hiểm”.

Nhưng phía sau màn đối đáp vui vẻ là một cảnh báo nghiêm túc.

Ông Nguyễn Quang Thuân đặt ra giả định: Coteccons có thể đạt doanh thu 42.000 tỷ đồng trong năm tới, nhưng nếu các khoản phải thu tăng thêm 10.000–15.000 tỷ đồng, doanh nghiệp vẫn có nguy cơ gặp khó khăn.

Bởi với ngành xây dựng, ký được hợp đồng và hoàn thành công trình mới chiếm 50% khối lượng công việc, 50% nằm ở việc thu được lợi nhuận.

Đây cũng là lý do Coteccons ngày càng khắt khe trong lựa chọn chủ đầu tư. Ban lãnh đạo thừa nhận từng chịu tổn thất lớn vì những dự án không được đánh giá rủi ro đầy đủ.

Hiện doanh nghiệp có khoảng 1.400 tỷ đồng dự phòng nợ khó đòi từ các dự án cũ. Tuy nhiên, theo lãnh đạo tài chính, các dự án từ năm 2023 đến nay không phát sinh thêm khoản nợ xấu mới phải ghi nhận.

“Tăng trưởng nhanh thì dễ lắm, nhưng tăng trưởng có chất lượng mới khó”, ông Thuân nhấn mạnh.

“Chúng ta đã có quy mô rồi, đủ rồi”

Tại phiên hỏi đáp cổ đông, một câu hỏi được đặt ra trực diện: Khi nào Coteccons có thể quay lại đỉnh lợi nhuận năm 2017?

Ông Võ Hoàng Lâm, thành viên HĐQT, nhìn nhận môi trường kinh doanh hiện nay đã thay đổi rất nhiều so với gần một thập kỷ trước. Biên lợi nhuận của ngành xây dựng chịu áp lực cạnh tranh, khiến doanh nghiệp phải hoạch định thận trọng hơn.

Dù chưa đưa ra thời điểm cụ thể, Coteccons kỳ vọng có thể duy trì tốc độ tăng trưởng lợi nhuận 20–30% mỗi năm.

Một trong những cơ sở là khối lượng công việc hiện có. Với 70.000 tỷ đồng hợp đồng chờ thực hiện, ban lãnh đạo khẳng định doanh nghiệp không thiếu việc.

“Hiện tại chúng tôi thực sự không thiếu việc. Nếu muốn tăng sản lượng thì chúng tôi vẫn có thể làm được nhiều hơn”, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Chí Thiện nói.

Theo ông Bolat, Coteccons đã tăng trưởng bình quân khoảng 30% mỗi năm trong bốn năm qua và hiện vận hành gần 100% công suất. “Chúng ta đã có quy mô rồi, đủ rồi”.

Thay vì chỉ chạy theo những hợp đồng mới, Coteccons muốn tận dụng quy mô để đàm phán tốt hơn với nhà cung cấp, kiểm soát chi phí mua sắm, vận chuyển và nâng cao năng suất kỹ sư.

Doanh nghiệp đang mở rộng sang những lĩnh vực có yêu cầu kỹ thuật cao. Riêng nhóm nhà máy và trung tâm dữ liệu đã đóng góp khoảng 15% doanh thu năm tài chính 2026.

Đáng chú ý, Coteccons cho biết đã ký hai gói thầu thi công cầu đặc biệt và cầu cạn trên tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành – Cần Giờ, tổng giá trị khoảng 7.000 tỷ đồng.

Công nghệ cũng được xem là một hướng nâng năng suất. Khoảng 570 kỹ sư Coteccons đã tiếp cận các công cụ AI thông qua hợp tác với Microsoft, nhằm giảm những công việc lặp lại để tập trung vào nhiệm vụ kỹ thuật chuyên sâu.

Bước đầu, kết quả quý I năm tài chính 2027 ghi nhận doanh thu ước đạt 11.270 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 306 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp vượt 5%, cải thiện so với mức khoảng 4,2% của năm trước.

Toàn cảnh phiên đối thoại số 2 tại buổi họp Đại hội đồng cổ đông CTD thường niên năm 2026.

Tuy nhiên, từ mục tiêu 1.050 tỷ đồng lợi nhuận đến đỉnh lịch sử 1.653 tỷ đồng vẫn còn khoảng cách đáng kể.

Coteccons đã có thêm công trình, khách hàng, công nghệ và quy mô. Nhưng điều nhà đầu tư chờ đợi là liệu những nền tảng đó có giúp doanh nghiệp kiếm được nhiều lợi nhuận hơn trên mỗi đồng doanh thu hay không.