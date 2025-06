Liên tục "đấu tố" nhau - Chuyện gì đang xảy ra với các hãng xe Trung Quốc?

Cuộc đối đầu nảy lửa

Tâm điểm chú ý thời gian gần đây là màn khẩu chiến giữa BYD – hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc - với Great Wall Motor và Geely.

Cuộc "đấu tố" được cho khởi đầu từ năm 2023 khi Great Wall gửi đơn khiếu nại lên nhà chức trách, tố cáo hai mẫu xe hybrid đang bán chạy của BYD là Qin Plus và Song Plus vi phạm quy chuẩn khí thải do sử dụng bình nhiên liệu không chịu áp suất, khiến nhiên liệu dễ bay hơi hơn.

BYD Qin có giá khởi điểm 270 triệu đồng.

Không dừng lại ở đó, tại một hội nghị ô tô ở Trùng Khánh vào tháng 6/2024, Phó chủ tịch Geely, ông Victor Yang, công khai ủng hộ cáo buộc của Great Wall và tuyên bố rằng Geely đã tự tiến hành các thử nghiệm độc lập, thu được kết quả tương tự. Thậm chí, ông ví Chủ tịch Great Wall như "người thổi còi" dũng cảm, dám phơi bày sự thật.

Phản ứng của BYD không kém phần quyết liệt.

Trên mạng xã hội Weibo, đại diện truyền thông BYD khẳng định rằng tất cả bình nhiên liệu trong các xe sản xuất từ năm 2021 đến 2023 đều tuân thủ quy chuẩn vào thời điểm đó. Họ nhấn mạnh đã thay đổi thiết kế theo phản hồi khách hàng từ trước khi có khiếu nại. Tuy nhiên, bài đăng này nhanh chóng "biến mất" không dấu vết, càng làm dư luận tò mò.

Ông Victor Yang, Phó chủ tịch Geely.

Giới quan sát cho rằng động thái đấu tố lẫn nhau phản ánh sự cạnh tranh gay gắt tại thị trường xe Trung Quốc – nơi có hơn 100 hãng xe đang cạnh tranh trực tiếp. Khi dư địa phát triển dần hết, cung vượt cầu ngày càng cao, người tiêu dùng ngày càng khó tính hơn, thì các công ty không còn chỉ dừng lại ở khuyến mãi hay cắt giảm giá thành.

Việc hạ bệ uy tín đối thủ – đặc biệt là đối thủ dẫn đầu như BYD – được xem là chiến thuật mới nhằm tranh thủ sự ủng hộ từ cơ quan quản lý và truyền thông.

Trung Quốc là thị trường xe lớn nhất thế giới, cũng là nơi có tới hơn 100 thương hiệu ô tô nội địa.

Đằng sau các cáo buộc về kỹ thuật là một cuộc chiến giành thị phần. BYD, với lợi thế về quy mô sản xuất và chuỗi cung ứng nội địa hóa sâu rộng, liên tục tung ra xe với mức giá rẻ giật mình – mẫu rẻ nhất chỉ hơn 7.700 USD (khoảng 200 triệu đồng). Điều này khiến nhiều đối thủ như Geely hay Great Wall rơi vào thế bị động, buộc phải giảm giá theo hoặc chịu mất khách.

Điều đáng lo ngại là thay vì tạo ra sân chơi minh bạch và sáng tạo, cuộc chiến này đang trở nên "bẩn" hơn – khi các hãng tìm cách tận dụng cả pháp luật, truyền thông và áp lực dư luận để triệt hạ nhau.

Hậu quả?

Cuộc chiến giá cả đang gây ra hiệu ứng domino đáng lo. Giá xe giảm sâu liên tục khiến lợi nhuận các hãng suy giảm, cổ phiếu mất giá, hệ thống đại lý ngột ngạt vì tồn kho. Nhiều đại lý đã lên tiếng yêu cầu nhà sản xuất ngừng "nhồi hàng", đồng thời cảnh báo khả năng phá sản nếu tình trạng này tiếp diễn.

Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) đã buộc phải vào cuộc, kêu gọi các hãng xe "ngừng chiến" và triệu tập họp khẩn để ổn định thị trường. Tuy vậy, giới phân tích cho rằng nếu không có biện pháp điều tiết mạnh tay, làn sóng "đấu tố – phá giá" sẽ còn tiếp diễn và gây tổn hại lâu dài cho ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc.

Các hãng xe Trung Quốc đang đẩy mạnh xuất khẩu, một phần nhằm tiêu thụ bớt lượng xe sản xuất dư thừa.

Sự kiện này không chỉ có ý nghĩa với thị trường nội địa mà còn đặt ra dấu hỏi cho chiến lược toàn cầu hóa của các hãng xe Trung Quốc.

Trong khi BYD, Geely, Chery, và các hãng khác đang nỗ lực mở rộng sang châu Âu, Đông Nam Á và Mỹ Latin, việc thiếu đoàn kết và cạnh tranh thiếu lành mạnh ở ngay thị trường nội địa có thể làm xấu đi hình ảnh doanh nghiệp Trung Quốc trên trường quốc tế.

