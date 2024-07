Liên tiếp xảy ra vụ trẻ tử vong do bị bỏ quên trên xe ô tô

Bé gái 2 tuổi tử vong trên xe hơi của gia đình

Ngày 10/7 vừa qua, một bé gái 2 tuổi đã tử vong sau khi bị bỏ quên trên xe hơi, dưới thời tiết lên tới 42oC tại khu vực Marana, phía Bắc Tucson, Arizona (Mỹ).

Cha của cô bé, Chris Scholtes (37 tuổi), khai với cảnh sát rằng ông đã đỗ chiếc xe trước cửa nhà và bật nguyên điều hòa trong xe rồi để con gái của mình bên trong. Nhưng đến khoảng 4h chiều, khi quay lại xe thì người đàn ông này phát hiện xe đã tắt máy và con gái ông là Parker Scholtes bất tỉnh. Bé gái được đưa đến Trung tâm Y tế Đại học Banner Tucson nhưng đã tử vong sau đó.

Người cha của bị bé bị buộc tội giết người cấp độ 2 và ngược đãi trẻ em. Ông này bị bắt giữ vào ngày 12/7.

Bé trai 5 tuổi bị mẹ nuôi bỏ quên trên xe

Một vụ việc tương tự cũng xảy ra với bé trai 5 tuổi sau khi bị mẹ nuôi bỏ lại trong xe hơi dưới trời nắng nóng khiến dư luận nước Mỹ xôn xao.

Dionicio Perez được phát hiện nằm bất tỉnh trong chiếc ô tô SUV của mẹ tại bãi đậu xe bên ngoài một tiệm làm đẹp ở Omaha, Nebraska (Mỹ).

Cậu bé 5 tuổi bị bỏ quên trên xe hơi (Ảnh: Gofundme)

Mẹ của nạn nhân là Juanita Pinon (40 tuổi) đã lái xe đến tiệm làm đẹp vào lúc 10h30 để làm việc và bỏ rơi con mình trong chiếc xe ô tô trong suốt 7 tiếng đồng hồ, trong điều kiện thời tiết ngoài trời gần 40oC khiến cho cậu bé tử vong tại chỗ. Báo cáo cũng cho biết, vào thời điểm được phát hiện, nhiệt độ cơ thể của cậu bé thậm chí đã lên tới 105oC và chiếc xe mà cậu kẹt bên trong có nhiệt độ 89oC.

Trong phiên điều trần hôm 12/7, công tố viên đã đưa ra bằng chứng cho thấy đứa trẻ không được ai giám sát khiến sự việc đau lòng xảy ra. Bà mẹ được cho là sẽ phải đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù vì tội ngược đãi trẻ em.

Đây không phải là lần đầu tiên sự việc bỏ quên trẻ em dẫn đến tử vong vì bị mắc kẹt trong ô tô dưới trời nóng xảy ra tại Mỹ trong năm nay. Vào tháng trước, một bà mẹ ở Bắc Carolina (Mỹ) bị cáo buộc tội ngộ sát sau khi bỏ quên cô con gái 8 tuổi trong xe giữa trời nắng nóng khiến bé tử vong.