Liên tiếp không khí lạnh, miền Bắc mưa nhiều ngày tới

Tình hình mưa lũ ở các tỉnh Bắc Trung Bộ

Dự báo trong đêm nay và ngày mai, lũ trên sông Cả và sông La tiếp tục xuống chậm. Tình trạng ngập lụt tại các huyện Quỳnh Lưu, Đô Lương, Hưng Nguyên, Thanh Chương, Nam Đàn (Nghệ An), Nghi Xuân, Hương Sơn, Hương Khê, Đức Thọ, Vũ Quang (Hà Tĩnh) giảm dần.

Do mưa lớn kéo dài, nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở trung du, vùng núi, ven sông tại tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, đặc biệt tại các huyện Quỳ Châu, Quế Phong, Kỳ Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Thanh Chương (Nghệ An); Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang (Hà Tĩnh). Đề phòng sự cố các công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu.