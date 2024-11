Từ vụ 4 nữ tiếp viên xách ma tuý từ nước ngoài về, đến nay cơ quan công an khởi tố, bắt 1.132 đối tượng. (Ảnh: Hải quan cung cấp)

Công an TP HCM vừa phát đi thông báo cho biết đã triệt phá thêm 146 đường dây, băng nhóm, khởi tố thêm 630 bị can liên quan đường dây tội phạm vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không từ Pháp về Việt Nam, phát hiện ngày 16/3/2023.

Theo đó, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong điều tra, mở rộng, truy xét toàn bộ đường dây tội phạm vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không từ Pháp về Việt Nam (Chuyên án VN10), Công an TP đã tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh, mở rộng chuyên án.

Tổng cộng, kết quả đấu tranh chuyên án đến nay đã triệt phá gần 500 đường dây, băng nhóm tội phạm về ma túy, khởi tố 1.132 bị can; xử phạt hành chính và lập hồ sơ đưa đi cai nghiện 201 đối tượng; thu giữ 323,5kg ma túy các loại, 12 khẩu súng, 3 quả lựu đạn và nhiều vật chứng liên quan. Bước đầu làm rõ các đối tượng đã giao dịch mua bán ma túy với số tiền hơn 28.000 tỉ đồng.

Công an TP cho biết, mở rộng chuyên án trên, đã lần theo dòng chảy ma tuý để khui ra các đường dây, từng đối tượng có liên quan ra ánh sáng, với phương châm “không đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, đối tượng chủ mưu, cầm đầu, xử lý đến đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy”. Thậm chí, công an làm rõ những đầu mối thông tin nhỏ nhất; có những vụ án đã truy xét, chứng minh hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy mà các đối tượng đã thực hiện từ 2021.

Với phương châm “không đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, đối tượng chủ mưu, cầm đầu, xử lý đến đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy”, Công an TP đã truy xét, xử lý triệt để các đối tượng mua ma túy để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có cả người mẫu, diễn viên, ca sĩ và những người có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã khởi tố, bắt tạm giam ca sĩ Chi Dân (tức Nguyễn Trung Hiếu, 35 tuổi, quê Kiên Giang), Nguyễn Đỗ Trúc Phương (30 tuổi, ngụ quận 1, còn được mạng xã hội gọi là “cô tiên từ thiện) để điều tra hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”. Đối tượng Andrea Aybar (tên Việt là Nguyễn Thị An hay còn gọi là An Tây, 29 tuổi, quốc tịch Tây Ban Nha, là người mẫu, diễn viên) bị khởi tố, tạm giam để điều tra hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”, và “tàng trữ trái phép chất ma tuý”.

Liên quan vụ án, hiện còn nhiều đối tượng khác tham gia nhưng trong diện mở rộng điều tra nên công an chưa thông tin chi tiết. Sở dĩ việc bắt giữ 3 bị can được công bố vì các đối tượng trên là người nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng nhất định trên mạng xã hội.

Theo đó, ca sĩ Chi Dân bị bắt giữ quả tang khi cùng một số bạn bè tụ tập sử dụng ma tuý ở quận Tân Bình. Người mẫu ngoại quốc An Tây bị bắt khi công an kiểm tra căn hộ ở phường Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức phát hiện hành vi tàng trữ ma tuý. Nguyễn Đỗ Trúc Phương bị xác định mua ma tuý để tụ tập sử dụng cùng một số người.

Từ trái qua phải là Andrea Aybar, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Đỗ Trúc Phương. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo Công an TP, 3 bị can nói trên cùng nhiều người khác có liên quan đến vụ các nhóm tội phạm quốc tế chuyển ma tuý từ Pháp về Việt Nam thông qua các tiếp viên hàng không, được khám phá giữa tháng 3/2023.

Theo đó, ngày 16/3/2023, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp cơ quan chức năng phát hiện 4 nữ tiếp viên hàng không vận chuyển trái phép hơn 11kg ma túy được cất giấu trong 157 tuýp kem đánh răng (chưa mở, nhiều nhãn hiệu, mỗi loại đựng trong hộp riêng) từ Pháp về Việt Nam.

Công an xác định khi 4 tiếp viên hàng không nêu trên đang lưu trú tại Pháp, có một đối tượng nhờ chuyển “hàng tiêu dùng” là 327 tuýp kem đánh răng và 17 chai nước súc miệng về Việt Nam để gửi cho người nhà. Các tiếp viên không biết bên trong 327 tuýp kem đánh răng đó có 157 tuýp bị đối tượng trà trộn cất giấu ma túy.

Công an xác định, các đối tượng cầm đầu đường dây này lợi dụng những nữ tiếp viên hàng không thường xuyên qua lại, người Việt Nam học tập, định cư tại Pháp có nhận dịch vụ gom hàng, chuyển phát nhanh hàng hóa quốc tế để vận chuyển ma túy về Việt Nam qua sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất.

Khi ma túy về Việt Nam, các đối tượng dùng dịch vụ giao hàng nhanh trong nước để đưa ma túy đến cho một đối tượng tại Đồng Nai tách thành từng kiện riêng rồi chuyển bằng đường bộ, giao cho các đối tượng tại TP HCM, Bình Dương để tiếp tục chia nhỏ, tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành.