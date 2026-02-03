Liên minh châu Âu công bố lộ trình dừng nhập khẩu khí đốt Nga

(Ảnh: Getty Images)

Phát biểu với báo giới tại Lisbon sau cuộc gặp Bộ trưởng Năng lượng Bồ Đào Nha Maria da Graça Carvalho, ông Jorgensen nhấn mạnh EU sẽ không tiếp tục "gián tiếp tài trợ cho cuộc xung đột tại Ukraine" thông qua việc mua khí đốt của Nga. Theo ông, quyết định này cũng đồng nghĩa với việc Nga không còn khả năng "kiếm tiền" các quốc gia thành viên EU bằng cách vũ khí hóa nguồn cung năng lượng.

Trước đó, các nước EU đã thông qua luật cấm nhập khẩu khí đốt của Nga vào cuối năm 2025, chính thức chuyển cam kết chính trị về cắt giảm quan hệ năng lượng với Moscow thành nghĩa vụ pháp lý ràng buộc. Quyết định được đưa ra gần 4 năm sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine, bất chấp sự phản đối của Hungary và Slovakia. Bulgaria bỏ phiếu trắng, trong khi Hungary tuyên bố sẽ khởi kiện quyết định này lên Tòa án Công lý của EU.

Ông Jorgensen cho biết Hungary có quyền sử dụng các biện pháp pháp lý theo quy định của EU, song khẳng định Budapest vẫn phải tuân thủ luật trong thời gian chờ phán quyết của tòa án.

Cùng ngày 2/2, EU đã chính thức công bố Quy định REPowerEU về khí đốt trên Công báo Liên minh châu Âu. Theo người phát ngôn của Ủy ban châu Âu, quy định này có hiệu lực từ ngày 3/2/2026, đặt nền tảng pháp lý cho lộ trình chấm dứt dần việc nhập khẩu khí đốt của Nga vào EU trước năm 2027.

Cụ thể, từ ngày 25/4/2026, EU cấm các hợp đồng ngắn hạn đối với khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) nhập khẩu từ Nga; từ ngày 17/6/2026, lệnh cấm được mở rộng sang các hợp đồng ngắn hạn đối với khí đốt qua đường ống. Kể từ ngày 1/1/2027, các hợp đồng dài hạn đối với LNG sẽ bị cấm, và từ ngày 30/9/2027, việc nhập khẩu khí đốt đường ống theo hợp đồng dài hạn sẽ chấm dứt hoàn toàn.

Ủy ban châu Âu cho biết, trong trường hợp đặc biệt, các quốc gia thành viên có thể gia hạn thời hạn chấm dứt nhập khẩu khí đốt đường ống đến ngày 31/10/2027 nếu mức dự trữ khí đốt không đạt ngưỡng an toàn theo quy định.

Theo đánh giá của EU, Quy định REPowerEU được xem là một quyết định mang tính lịch sử, nhằm xóa bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc của khối vào khí đốt Nga, tăng cường an ninh năng lượng và củng cố khả năng tự chủ chiến lược của châu Âu trong bối cảnh địa chính trị tiếp tục diễn biến phức tạp.