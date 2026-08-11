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Liên kết tài khoản ngân hàng trên ứng dụng VNeID vừa có cập nhật quan trọng, hàng triệu người dân lưu ý!

Trần Đạt
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Trong phiên bản mới nhất trên ứng dụng VNeID vừa được cập nhật mới đây, công dân có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có thể tích hợp tài khoản thanh toán vào ứng dụng VNeID.

Mới đây, VNeID đã có thông báo cập nhật phiên bản 2.2.11. Đáng chú ý, một trong những tính năng mới vừa được Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - C06 (Bộ Công an) bổ sung đó là chức năng tích hợp tài khoản thanh toán trên ứng dụng VNeID.

Theo đó, chức năng này dành cho công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đang hoạt động.

Để tích hợp tài khoản thanh toán, người dân đăng nhập VNeID, tại màn hình chính chọn "Ví giấy tờ".

Bước 1: Đăng nhập VNeID, chọn mục “Ví giấy tờ”

Bước 2: Tiếp tục chọn "Tích hợp giấy tờ"

Bước 3: Chọn "Tạo mới yêu cầu"

Bước 4: Chọn loại thông tin cần tích hợp "Tài khoản thanh toán"

Bước 5: Nhập đầy đủ thông tin tài khoản thanh toán, ấn xác nhận và “Gửi yêu cầu”

Sau khi hoàn tất các thông tin, người dùng nhấn "Gửi yêu cầu".

Khi yêu cầu được gửi thành công, hệ thống sẽ chuyển thông tin đi tra cứu. Nếu việc tra cứu thành công, kết quả phê duyệt sẽ được hiển thị trên ứng dụng VNeID. Người dân có thể chọn "Xem thông tin tích hợp" để chuyển sang mục tài khoản thanh toán trong Ví giấy tờ.

Người dân có thể chọn tài khoản nhận an sinh xã hội

Đáng chú ý, sau khi tích hợp tài khoản thanh toán thành công, người dân có thể lựa chọn tài khoản này làm tài khoản hưởng an sinh xã hội.

Cụ thể, người dùng đăng nhập VNeID, vào "Ví giấy tờ", chọn "Tài khoản thanh toán".

Lúc này, danh sách các tài khoản thanh toán đã tích hợp sẽ được hiển thị. Tại tài khoản muốn sử dụng, người dùng chọn "Chọn làm TK hưởng ASXH" và xác nhận.

Hệ thống yêu cầu người dùng xác thực bằng passcode hoặc vân tay/khuôn mặt tùy theo cấu hình xác thực của tài khoản trên thiết bị. Sau khi hoàn thành, tài khoản được lựa chọn sẽ được đánh dấu là "Tài khoản hưởng ASXH".

Người dân cũng có thể kiểm tra thông tin tài khoản hưởng an sinh xã hội ngay trên VNeID bằng cách đăng nhập ứng dụng, chọn nhóm dịch vụ "An sinh xã hội", sau đó chọn "Tài khoản hưởng ASXH". Ứng dụng sẽ hiển thị thông tin tài khoản hưởng an sinh xã hội đã được tích hợp.

Trong trường hợp muốn thay đổi tài khoản hưởng an sinh xã hội, người dùng có thể lựa chọn một tài khoản khác trong danh sách tài khoản thanh toán đã tích hợp và thực hiện lại thao tác "Chọn làm TK hưởng ASXH".

Tài liệu hướng dẫn cũng cho phép người dân hủy tích hợp tài khoản thanh toán; sau khi xác nhận và xác thực, tài khoản đó sẽ được xóa khỏi danh sách tài khoản thanh toán trên VNeID.

Việc tích hợp giúp người dân quản lý thông tin tài khoản thanh toán ngay trong Ví giấy tờ trên VNeID, đồng thời chủ động lựa chọn tài khoản sử dụng để hưởng các chế độ an sinh xã hội.

Tags

VNEID

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