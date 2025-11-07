Liên hợp quốc cảnh báo lượng khí thải toàn cầu ở mức cao kỷ lục

(Ảnh: NDTV)

Thực trạng lượng khí thải toàn cầu ở mức cao kỷ lục đẩy thế giới tiến gần hơn tới ngưỡng ấm lên toàn cầu nguy hiểm.

Trong năm 2024, lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu đã tăng thêm 2,3% so với năm 2023.

Các quốc gia thuộc Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) chiếm tới 75% tổng lượng phát thải. Trong đó, chỉ có Liên minh châu Âu cắt giảm được khí thải trong năm qua.

Liên hợp quốc cảnh báo các cam kết hiện nay - nếu được thực hiện đầy đủ - chỉ đủ để hạn chế mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu ở mức 2,3 - 2,5°C vào năm 2100 so với thời kỳ tiền công nghiệp. Mức tăng nhiệt này cao hơn nhiều so với mục tiêu 1,5°C được coi là an toàn theo Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.

(Ảnh: PA Future)

Báo cáo của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) chỉ ra nồng độ khí nhà kính tăng kỷ lục trong năm 2024 đã thúc đẩy hiện tượng ấm lên toàn cầu. Lượng carbon dioxide (CO₂) thải vào khí quyển của Trái đất tăng ở mức kỷ lục trong năm 2024. Nồng độ CO₂ tăng thêm 3,5 phần triệu (ppm) từ năm 2023 đến 2024 - đánh dấu mức tăng lớn nhất trong một năm kể từ năm 1957.

Các nhà nghiên cứu nhận định mức tăng kỷ lục này là kết quả từ việc con người tiếp tục sử dụng nhiên liệu hóa thạch, số vụ cháy rừng tăng vọt và các bể chứa carbon tự nhiên trên Trái đất (như đại dương và rừng) hấp thụ kém hơn.

Những phát hiện trong báo cáo do Tổ chức Khí tượng Thế giới công bố hôm 15/10 nêu bật nhu cầu cấp bách về giảm phát thải CO₂ và cải thiện khâu giám sát. Theo Ko Barrett - Phó Tổng Thư ký của WMO, nhiệt lượng bị giữ lại bởi CO₂ và khí nhà kính khác đang dẫn đến nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan hơn. Do đó, giảm lượng khí thải không chỉ cần thiết cho khí hậu mà cả an ninh kinh tế và phúc lợi cộng đồng.