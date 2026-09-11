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Liên hợp quốc cảnh báo biến đổi khí hậu đe dọa kinh tế châu Âu

Huyền Hương
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Phát biểu tại Ủy ban Môi trường Nghị viện châu Âu (EP) ở Brussels (Bỉ) ngày 10-9 (giờ địa phương), Thư ký điều hành Công ước khung Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (UNFCCC) Simon Stiell cảnh báo biến đổi khí hậu đã trở thành “tình trạng khẩn cấp về an ninh kinh tế”.

Biến đổi khí hậu đe dọa kinh tế châu Âu: Sáng kiến esg cần thiết năm 2026 - Ảnh 1.

Ông Stiell cho biết nắng nóng cực đoan trong mùa Hè năm nay đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng, nhà máy điện ngừng hoạt động, giao thông gián đoạn và năng suất cây trồng giảm. Thiệt hại ước tính khoảng 180 tỷ euro, tương đương 1% GDP, gần bằng mức tăng trưởng dự báo của EU trong năm nay. Trong khi đó, tại nhiều khu vực khác, lũ lụt, mất điện và thiếu nước do nắng nóng làm gia tăng sức ép về di cư.

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Người đứng đầu UNFCCC cảnh báo việc chậm trễ ứng phó với biến đổi khí hậu có thể làm lạm phát và chi phí sinh hoạt tăng, đồng thời gây sức ép lên an ninh năng lượng, việc làm và tăng trưởng.

Theo ông Stiell, chuyển đổi sang năng lượng sạch là giải pháp quan trọng, với năng lượng tái tạo hiện chiếm khoảng 50% sản lượng điện châu Âu và đầu tư năng lượng sạch toàn cầu năm qua vượt 2.000 tỷ USD.

Trước thềm Hội nghị Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu lần thứ 31 (COP31) tại Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 9 đến 20-11, EU được kêu gọi đóng vai trò dẫn dắt trong việc cắt giảm phát thải methane, bảo đảm an ninh lương thực và tăng khả năng chống chịu của đô thị trước biến đổi khí hậu.

Tags

liên hợp quốc

châu âu

biến đổi khí hậu

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