Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII: Podcast lên ngôi, phát thanh tăng tốc “tiến bộ”

Sau những ngày diễn ra tại Quảng Ninh, Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII – Quảng Ninh 2026 đã khép lại, ghi dấu nhiều đổi mới trong cách tổ chức và nội dung. Sự kiện không chỉ là nơi hội tụ của những người làm báo phát thanh trên cả nước mà còn cho thấy rõ xu hướng chuyển mình của loại hình báo chí này trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ.

Lễ khai mạc ngoài trời quy mô lớn, lần đầu tổ chức theo mô hình concert

Lễ khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII diễn ra tối 11/4 tại Quảng Ninh tạo dấu ấn khi lần đầu tiên được tổ chức ngoài trời theo hình thức concert, thu hút khoảng 50.000 khán giả tham dự trực tiếp cùng lượng lớn người theo dõi qua các nền tảng số. Không gian tổ chức tại vịnh Hạ Long kết hợp công nghệ trình diễn ánh sáng, âm thanh hiện đại mang lại trải nghiệm mới cho công chúng.

Tồng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ đánh trống, phát biểu tại khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII.

Phát biểu khai mạc, ông Đỗ Tiến Sỹ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam nhấn mạnh liên hoan diễn ra trong bối cảnh báo chí đứng trước nhiều cơ hội và thách thức đòi hỏi sự đổi mới mạnh mẽ. Với chủ đề “Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng” sự kiện năm nay quy tụ 72 đoàn tham gia gồm các đài phát thanh – truyền hình địa phương, đơn vị báo chí và lực lượng vũ trang.

Gần 350 tác phẩm dự thi ở nhiều thể loại như phát thanh trực tiếp, phóng sự điều tra, chương trình tiếng dân tộc… phản ánh khá toàn diện hoạt động báo chí phát thanh hiện nay. Đáng chú ý, podcast lần đầu được đưa vào hạng mục chính với gần 100 tác phẩm cho thấy xu hướng phát triển đa nền tảng.

Bên cạnh lễ khai mạc, liên hoan còn tổ chức nhiều hội thảo, hoạt động nghiệp vụ trong đó nổi bật là hội thảo quốc tế “Podcast – đại lộ sáng tạo trong kỷ nguyên số” với sự tham gia của hơn 500 chuyên gia trong và ngoài nước. Các nội dung thảo luận tập trung vào xu hướng sản xuất nội dung, cách tiếp cận khán giả trẻ và ứng dụng công nghệ trong phát thanh hiện đại.

Sân khấu Khai mạc LHPT toàn quốc lần thứ XVII tại quảng trường 30/10 (phường Hạ Long, Quảng Ninh).

Theo ông Phạm Mạnh Hùng – Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam việc đưa lễ khai mạc ra không gian ngoài trời là cách tiếp cận mới nhằm đưa phát thanh đến gần hơn với công chúng đồng thời mở rộng phạm vi tiếp cận thông qua các nền tảng số. Sự kiện cũng góp phần quảng bá hình ảnh Quảng Ninh như một địa phương năng động, chuyên nghiệp trong tổ chức các hoạt động quy mô lớn.

Podcast và phát thanh trực tiếp cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt

Một trong những điểm nổi bật của liên hoan năm nay là sự xuất hiện mạnh mẽ của podcast. Việc đưa podcast trở thành hạng mục chính không chỉ mang tính thử nghiệm mà phản ánh rõ xu hướng chuyển dịch của báo chí phát thanh sang môi trường số.

Gần 100 tác phẩm podcast vào vòng chung khảo cho thấy sự đầu tư ngày càng bài bản của các cơ quan báo chí. Nội dung không còn dừng ở cách thể hiện truyền thống mà chuyển sang lối kể chuyện hiện đại, chú trọng trải nghiệm người nghe và kỹ thuật xử lý âm thanh. Đây được xem là hướng đi phù hợp để tiếp cận nhóm công chúng trẻ – những người có thói quen nghe nội dung qua thiết bị di động.

Ông Andrew Davies, Trưởng ban Phát thanh của Asia-Pacific Broadcasting Union, phát biểu tại Hội thảo quốc tế “Podcast – Đại lộ sáng tạo cho phát thanh trong kỷ nguyên số” nằm trong khuôn khổ LHPT toàn quốc lần thứ XVII.

Ông Andrew Davies, Trưởng ban Phát thanh của Asia-Pacific Broadcasting Union, thành viên Hội đồng giám khảo của tiểu ban chấm thi hạng mục Podcast đánh giá cao việc chương trình chú trọng đến tiếng nói của những người có trải nghiệm thực tế, thay vì chỉ tập trung vào các chuyên gia. Đây cũng chính là một trong những điểm tạo nên khác biệt của Podcast so với các loại hình truyền thông khác – đó là đặt đời sống và trải nghiệm con người ở vị trí trung tâm.

Theo ông Ngô Thiệu Phong, Trưởng Tiểu ban podcast, số lượng tác phẩm dự thi năm nay lên tới gần 100, cho thấy sức hút ngày càng lớn của loại hình này trong các cơ quan báo chí: "Qua đánh giá của tiểu ban chấm, chất lượng các tác phẩm khá đồng đều. Đáng chú ý, một số đơn vị không có truyền thống làm phát thanh lại thực hiện podcast rất tốt. Điều đó khẳng định podcast đang được đông đảo các cơ quan báo chí quan tâm và đầu tư".

Đối với chất lượng phần thi phát thanh trực tiếp theo ông Đồng Mạnh Hùng, Trưởng Ban Giám khảo Hội đồng thi Phát thanh trực tiếp cho biết dấu ấn nổi bật nhất là các chương trình bám sát hơi thở đời sống, phản ánh kịp thời những vấn đề thời sự.

Nhiều tác phẩm đề cập đến công tác xây dựng Đảng, vận hành chính quyền hai cấp, tháo gỡ điểm nghẽn phát triển, tăng trưởng kinh tế, phát triển nông nghiệp, công nghiệp địa phương hay bài toán việc làm cho người lao động. Các vấn đề dân sinh như chống ngập úng, bảo vệ môi trường, ứng dụng trí tuệ nhân tạo…cũng được đưa vào chương trình với cách thể hiện linh hoạt, tạo hiệu quả tương tác tốt.

Các đại diện nhóm tác giả nhận Giải Vàng của LHPT toàn quốc lần thứ XVII.

Đáng chú ý, các chương trình năm nay đều được livestream trên nền tảng số, mở rộng khả năng tương tác với công chúng. Có chương trình thu hút hàng nghìn người theo dõi trực tiếp, hàng chục nghìn lượt bình luận, góp ý ngay trong quá trình phát sóng. Theo ông Hùng, điều này cho thấy phát thanh đang chuyển mình mạnh mẽ, không chỉ tồn tại trên sóng truyền thống mà đã lan tỏa rộng trên môi trường số..

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII khép lại, nhưng cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới tư duy, làm chủ công nghệ và sáng tạo nội dung. Đây được xem là điều kiện cần để phát thanh giữ được vị thế và tiếp tục phát triển trong kỷ nguyên số.