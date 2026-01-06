Liên doanh xe điện hạng sang của Honda hé lộ SUV mới

Trong buổi họp báo trước thềm triển lãm CES 2026, SHM cho biết sẽ bắt đầu bàn giao mẫu ô tô điện Afeela 1 vào cuối năm 2026. Đồng thời, liên doanh này cũng sẽ giới thiệu một mẫu SUV concept, được cho là tiền đề cho phiên bản thương mại ra mắt năm 2028.

Mẫu Afeela Prototype 2026 mới được trưng bày có thiết kế gần như tương đồng với bản tiền sản xuất Afeela 1, sở hữu phần nhô trước và sau ngắn, trục cơ sở dài cùng tổng thể kích thước lớn hơn.

Xe điện Afeela 1 và concept Afeela Prototype 2026. Ảnh: SHM.

Tuy nhiên, SHM không công bố thêm thông tin kỹ thuật chi tiết. CEO của liên doanh, ông Yasuhide Mizuno cho biết đây mới chỉ là bản concept ở giai đoạn đầu.

Về mẫu Afeela 1 sắp bàn giao, xe đã bắt đầu được sản xuất thử nghiệm tại nhà máy của Honda ở Mỹ vào đầu tháng này. Trước thời điểm bàn giao chính thức, SHM cho biết sẽ triển khai các đợt lái thử theo giai đoạn dành cho nhóm khách hàng đặt trước sớm.

Những chiếc Afeela 1 đầu tiên sẽ được bàn giao cho khách hàng Mỹ trong giai đoạn 2026-2027. Đối với thị trường Nhật Bản, mẫu xe điện này dự kiến sẽ có mặt vào đầu năm sau.

Xe điện Afeela 1 có giá ngang ngửa với những mẫu xe điện đến từ Mercedes hay BMW. Ảnh: SHM.

Afeela 1 là mẫu xe điện cao cấp mang thiết kế hiện đại và sở hữu nhiều công nghệ, bao gồm hệ sinh thái giải trí của Sony . Cụ thể, mẫu xe này được trang bị dải màn hình trải rộng toàn bộ bảng táp-lô, khoảng 40 cảm biến và camera phục vụ các tính năng hỗ trợ lái bán tự động, cùng các công nghệ thực tế ảo tích hợp trong trải nghiệm di chuyển.

Với mức giá trên 90.000 USD, Afeela 1 khi mở bán sẽ phải cạnh tranh trong phân khúc xe điện cao cấp vốn đang dần bão hòa. Nhu cầu đối với nhóm xe này đã giảm đáng kể do sự cạnh tranh gay gắt từ các thương hiệu như Tesla, Mercedes-Benz, Audi và BMW.

Trong bối cảnh đó, phần lớn ngành công nghiệp ô tô đang chuyển hướng sang phát triển các mẫu xe điện có giá dễ tiếp cận hơn hoặc xe hybrid, nhằm đối phó với sức ảnh hưởng ngày càng lớn của các hãng xe Trung Quốc.