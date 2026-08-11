Dự án được quy hoạch gồm Khu đô thị Đa mục tiêu quy mô khoảng 169,5 ha và Khu đô thị Định cư rộng khoảng 98 ha. Hai khu phát triển liền kề, kết nối liên hoàn bằng Đại lộ sông Hồng cùng hệ thống đường xuyên tâm và đường ven sông, tạo thành một chỉnh thể đô thị thống nhất.

Phối cảnh tổng thể Khu đô thị phường Lĩnh Nam.

Ngày 11/8, Liên danh Đại Quang Minh - THACO - Hòa Phát - Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng tổ chức lễ khởi công Dự án Khu đô thị Đa mục tiêu và Khu đô thị Định cư tại phường Lĩnh Nam (Hà Nội).

Đây là một trong những dự án đô thị quy mô lớn nằm dọc sông Hồng, được triển khai nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển không gian đô thị theo Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội.

Theo quy hoạch, Khu đô thị Đa mục tiêu có diện tích khoảng 169,5 ha và Khu đô thị Định cư có diện tích khoảng 98 ha, được quy hoạch liền kề, kết nối liên thông về hạ tầng thông qua các trục giao thông chính gồm Đại lộ sông Hồng, đường xuyên tâm và đường ven sông.

Cùng với khoảng 93 ha công viên bán ngập và công viên chuyên đề, hệ thống này sẽ hình thành một không gian đô thị hợp nhất, hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, giao thông và không gian công cộng, đồng thời hài hòa với cảnh quan và thiên nhiên.

Điểm khác biệt của mô hình là không tạo ra sự phân tách giữa các nhóm cư dân tại Khu đô thị Đa mục tiêu và Khu đô thị Định cư. Tất cả cư dân đều được tiếp cận hệ thống hạ tầng xã hội và các tiện ích đô thị với tiêu chuẩn đồng bộ, qua đó hình thành một cộng đồng dân cư thống nhất, với quy mô khoảng 148.000 người.

Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu về nhà ở và các tiện ích thiết yếu, dự án được kỳ vọng tạo công ăn việc làm cho khoảng 15.000-20.000 người, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Phối cảnh Quảng trường Trung tâm – không gian kết nối Khu đô thị Đa mục tiêu và Khu đô thị Định cư.

Các công trình quan trọng được bố trí trên cao trình khoảng +12,4 m, trong khi hệ thống giao thông chính được thiết kế trên cầu cạn. Không gian phía dưới được dành cho công viên, quảng trường, cảnh quan và các khu sinh hoạt cộng đồng trong điều kiện bình thường; khi mực nước sông dâng cao, khu vực này sẽ tham gia điều tiết nước, kết nối với hồ điều hòa và các vùng trũng sinh thái.

Song song với đó, dự án cũng áp dụng mô hình "đô thị bọt biển" thông qua hệ thống hồ điều hòa, mương sinh học, hạ tầng xanh và vật liệu thấm nước nhằm tăng khả năng giữ nước, giảm áp lực thoát nước và cải thiện vi khí hậu.

Theo chủ đầu tư, mục tiêu của dự án không chỉ là phát triển một khu đô thị mới mà còn hình thành một "ốc đảo ven sông Hồng", nơi không gian sống, cây xanh, mặt nước và hệ sinh thái tự nhiên được kết nối thành một chỉnh thể. Định hướng này được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng không gian phát triển phía Nam Hà Nội, đồng thời từng bước đưa sông Hồng trở thành trục cảnh quan và sinh thái quan trọng của Thủ đô.