Gói thầu có giá trị gần 34 tỷ USD, bao gồm nhiều hạng mục từ thiết kế đến thi công, lắp đặt và chạy thử, với mục tiêu hoàn thành trước cuối năm 2030.

Theo Báo Đấu thầu, liên danh CTCP Vinhomes (HoSE: VHM) và CTCP Đầu tư và Xây dựng SGC vừa được chỉ định thực hiện gói thầu “chìa khóa trao tay” (Turnkey) thuộc dự án đầu tư xây dựng 5 tuyến đường sắt đô thị Hà Nội số 1, 2, 8, 10 và 14.

Đáng chú ý, liên danh này có sự hiện diện của các công ty thuộc hệ sinh thái tỷ phú Phạm Nhật Vượng, trong đó Vinhomes là một trong những công ty bất động sản lớn nhất Việt Nam.

Giá trị chỉ định thầu lên tới 873.224 tỷ đồng, tương đương khoảng 33,8 tỷ USD. Đây là gói thầu có quy mô đặc biệt lớn trong lĩnh vực hạ tầng giao thông đô thị tại Việt Nam.

Theo kết quả lựa chọn nhà thầu được công bố, hợp đồng được thực hiện theo hình thức trọn gói, với thời gian triển khai 51 tháng, dự kiến hoàn thành trước ngày 31/12/2030.

Phạm vi công việc bao gồm 4 giai đoạn. Đầu tiên là nghiên cứu khả thi (FS) và thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED). Tiếp theo là triển khai thiết kế xây dựng sau khi dự án được phê duyệt.

Giai đoạn thứ ba tập trung vào mua sắm, thi công và lắp đặt các hệ thống. Giai đoạn cuối bao gồm thử nghiệm, chạy thử và bàn giao cho đơn vị vận hành.

Như vậy, thay vì chỉ đảm nhiệm phần xây lắp, liên danh Vinhomes - SGC sẽ tham gia nhiều công đoạn quan trọng của dự án, từ chuẩn bị thiết kế đến hoàn thiện công trình.

Hơn 250 km đường sắt, huy động trên 100 dây chuyền đào hầm

Trước đó, ngày 22/6/2026, Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị số 1, 2, 8, 10 và 14, với tổng chiều dài dự kiến khoảng 253,5 km.

Trong đó, tuyến số 1 dài khoảng 59 km, kết nối khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương, khu công nghiệp đường sắt, Ngọc Hồi, Ga Hà Nội, Yên Viên, khu đô thị Thư Lâm và sân bay Nội Bài.

Tuyến số 2 dài khoảng 60 km, đi qua sân bay Nội Bài, Nam Thăng Long, Trần Hưng Đạo, Thượng Đình và Thượng Phúc.

Đáng chú ý, tuyến số 8 là tuyến dài nhất với khoảng 64 km, kết nối Hòa Lạc, Sơn Đồng, Mai Dịch, Vành đai 3, Lĩnh Nam và Thuận An.

Hai tuyến còn lại gồm tuyến số 10 dài khoảng 38,7 km, kết nối Võ Chí Công, Vành đai 2,5, Times City/Vĩnh Tuy và Cổ Loa; tuyến số 14 dài khoảng 31,8 km, chạy theo hướng Cầu Thăng Long - Hồng Hà - Ocean Park.

Để chuẩn bị triển khai dự án, liên danh Vinhomes - SGC được thông tin đã đặt hàng hệ thống máy móc, thiết bị thi công chuyên dụng với quy mô lớn.

Trong đó, đáng chú ý là hơn 100 dây chuyền thiết bị đào hầm TBM và trên 50 dây chuyền thiết bị đào tường vây.

TBM là thiết bị cơ giới chuyên dụng phục vụ đào hầm, thường được sử dụng trong các công trình đường sắt đô thị ngầm. Việc sử dụng loại máy này giúp cơ giới hóa quá trình đào hầm và hạn chế ảnh hưởng đến các công trình trên mặt đất.

Bên cạnh đó, liên danh dự kiến huy động hàng nghìn phương tiện vận chuyển đất đào, mùn khoan để đáp ứng yêu cầu thi công đồng loạt tại nhiều công trường.

Liên danh cũng đang phối hợp với các đơn vị tư vấn đến từ châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc nhằm xây dựng thiết kế chi tiết cho các tuyến đường sắt.

Việc tham gia gói thầu quy mô gần 34 tỷ USD đánh dấu bước mở rộng đáng chú ý của hệ sinh thái tỷ phú Phạm Nhật Vượng trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, bên cạnh các hoạt động truyền thống về bất động sản, công nghiệp và dịch vụ.