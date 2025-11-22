Liên Bỉnh Phát lần đầu công khai hôn bạn gái 5 năm trước hàng vạn người!

Một trong những sao nam có chuyện đời tư kín tiếng nhưng thời gian gần đây đã bắt đầu "thả cửa" công khai yêu đương chính là Liên Bỉnh Phát. Bằng chứng là mới đây, nam diễn viên thoải mái sánh đôi cùng Ngọc Kayla đến tham dự sự kiện có quy tụ rất nhiều sao Việt, khán giả. Không chỉ vui vẻ ngồi cạnh nhau, Ngọc Kayla và Liên Bỉnh Phát còn có hành động khó ai ngờ đến.

Theo đó, khi được "kiss cam" tóm dính, Liên Bỉnh Phát bật cười rồi chủ động quay sang hôn Ngọc Kayla cực tình cảm. Trước tình huống này, bạn gái Liên Bỉnh Phát để lộ rõ vẻ mặt hạnh phúc và vui sướng còn khán giả rần rần vì quá ngọt ngào. Sau đó, Liên Bỉnh Phát còn hào hứng "nhả vía" có tình yêu cho những người ở sự kiện. Hơn tất cả mọi lời công khai, hành động vỏn vẹn 4 giây của Liên Bỉnh Phát để chính thức giới thiệu bạn gái với công chúng, bạn bè gây bão mạng xã hội.

Liên Bỉnh Phát lần đầu công khai trao nụ hôn với Ngọc Kayla

Sau 5 năm giữ kín mối quan hệ, cả hai chính thức gia nhập hội yêu đương Vbiz

Cũng tại sự kiện này, "camera chạy bằng cơm" bắt gặp Liên Bỉnh Phát và Ngọc Kayla luôn dính như sam. Khi di chuyển từ bên ngoài vào sân khấu chính, Liên Bỉnh Phát còn xoa đầu, ôm người yêu vào trong vòng tay vô cùng tình cảm.

Liên Bỉnh Phát bị bắt gặp có hành động ngọt ngào cho bạn gái

Liên Bỉnh Phát sinh năm 1990 tại Kiên Giang, từng là thủ khoa ngành Du lịch của Đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM). Nam diễn viên kể, thời sinh viên, bản thân anh phải đi làm thêm đủ thứ việc từ phục vụ quán cà phê, nhà hàng, giao hàng, rồi đi múa trong các đội khánh tiết, nhà hàng tiệc cưới… để kiếm thêm thu nhập. Song Lang giúp Liên Bỉnh Phát giành giải Diễn viên triển vọng tại Tokyo Gemstone Award, tiếp đó là danh hiệu Ngôi sao châu Á mới tại Asian Stars Up Next Award (2019). Gần đây, Liên Bỉnh Phát vừa chiến thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Thị đế) tại Giải Kim Chung lần thứ 60.

Liên Bỉnh Phát là gương mặt được yêu thích ở Running Man cùng hàng loạt phim điện ảnh ăn khách

Liên Bỉnh Phát ít khi chia sẻ chuyện đời tư nên ít ai biết chuyện anh có mối tình 5 năm vừa kín tiếng lại vừa công khai với Ngọc Kayla. Bởi lẽ, nam diễn viên nhiều lần đưa bạn gái đi ăn uống, du lịch cùng hội bạn nhưng chưa từng có bất kì lời xác nhận mối quan hệ nào trước công chúng. Trong mỗi lần xuất hiện chung, cặp đôi luôn chọn vị trí ngồi kế bên, gác tay lên vai nhau cực thân thiết, ngọt ngào. Liên Bỉnh Phát cũng thường xuyên thả tim, tương tác vào các hình ảnh trên trang cá nhân của Ngọc Kayla.

Liên Bỉnh Phát được bạn gái đón ở sân bay sau khi nhận giải thưởng lớn

Từ khoảnh khắc đó, cả hai thoải mái hơn khi "đánh dấu chủ quyền"

Ninh Dương Lan Ngọc trêu ghẹo về dấu son môi xuất hiện trên bảng tên Liên Bỉnh Phát

Ngọc Kayla tên thật là Phan Thị Ngọc Thương, sinh năm 1991 tại Đà Nẵng. Thời gian đầu mới đi hát, cô gây chú ý với danh xưng Jang Nara phiên bản Việt. Năm 2015, cô chính thức gia nhập nhóm Mắt Ngọc để thay thế vị trí của Hoàng Oanh. Giọng ca 9x tiết lộ cô từng nhận ý kiến trái chiều khi quyết định đi hát nhóm. Nhưng sau thời gian làm quen và hoàn thiện bản thân, Ngọc Kayla đã có được tình cảm của những người hâm mộ Mắt Ngọc lâu năm. Năm 2017, cô tham gia chương trình Giọng hát Việt và lọt Top 6 thuộc team của huấn luyện viên Đông Nhi.