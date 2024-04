Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 23/4: Arsenal đại chiến Chelsea

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 23/4 rạng sáng 24/4, người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng như thế giới sẽ hướng sự chú ý của mình tới trận đấu giữa Arsenal vs Chelsea trong khuôn khổ đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh 2023/2024. Trận đấu này diễn ra vào lúc 2h ngày 24/4 (theo giờ Việt Nam).

Arsenal đối đầu với Chelsea trong trận đấu bù vòng 29 (Ảnh: Getty).

Hiện tại, Arsenal đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh 2023/2024 với 74 điểm, hơn Man City 1 điểm, nhưng đá nhiều hơn đội bóng của HLV Pep Guardiola 1 trận. Do đó, nếu như đánh bại Chelsea ở trận đấu bù này, thầy trò HLV Mikel Arteta sẽ tạm thời nới rộng khoảng cách thêm với đối thủ.

Mặc dù Chelsea chơi không tốt ở mùa giải năm nay, nhưng mỗi khi bước vào trận đấu lớn, The Blues lại chơi tương đối tốt. Vì vậy, Arsenal dù có lợi thế sân nhà, nhưng cũng không được phép chủ quan.

Ngoài trận đấu giữa Arsenal vs Chelsea, lịch thi đấu bóng đá hôm nay còn có các trận đấu ở bảng D U23 châu Á 2024. Đó là các màn so tài của U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan và U23 Malaysia vs U23 Kuwait diễn ra vào lúc 22h30 (giờ Việt Nam).