Hộp sọ Petralona là một ẩn số thực sự đối với giới nghiên cứu. Được tìm thấy trong tình trạng gắn chặt vào vách hang động, mẫu vật tiền sử này dường như không thuộc về loài Homo sapiens hay người Neanderthal, và nó liên tục thách thức mọi nỗ lực nhằm xếp loại chính xác vào cây phả hệ nhân loại hiện có.

Năm 1959, trong một hang đá vôi gần Thessaloniki tại tỉnh Chalkidiki ở Hy Lạp, một người chăn cừu tình cờ phát hiện một lối vào hang động nhỏ hẹp khi lớp tuyết dày tan chảy. Ông đã tìm một nhóm dân làng để giúp ông dọn sạch lối vào. Ngõ hẹp đó dẫn họ vào một hang động giàu nhũ đá và măng đá, với một hộp sọ người lơ lửng trên vách hang, bị một măng đá xuyên qua.

Các nhà khảo cổ ngay lập tức vào cuộc. Trải qua hàng thiên niên kỷ, dòng nước giàu khoáng chất nhỏ giọt liên tục lên hộp sọ, bao phủ nó trong một lớp calcite màu nâu sẫm. Cuối cùng, phần xương về cơ bản đã hợp nhất với đá xung quanh, tạo nên hình ảnh ám ảnh như một linh hồn bị mắc kẹt đang nhô ra khỏi vách hang. Phần hàm dưới của nó không bao giờ được tìm thấy, nhiều khả năng là do đã bị quá trình canxi hóa vùi lấp hoàn toàn.

Mới đầu, hộp sọ tiền sử này được tin là thuộc về một thành viên của dòng giống Homo erectus hoặc Neanderthal. Một số nghiên cứu sau đó thậm chí còn gợi ý rằng đây có thể là đại diện sớm của loài Homo sapiens, một phát hiện mang tính bùng nổ nếu xét đến vị trí và độ tuổi tiềm năng của nó. Tuy nhiên, các nghiên cứu sâu hơn cho thấy nó thiếu nhiều đặc điểm điển hình mà người ta thường thấy ở những chủng người quen thuộc này.

Điều thú vị là hộp sọ Petralona có nét tương đồng đáng kinh ngạc với một hộp sọ 300,000 năm tuổi được tìm thấy tại Zambia, miền nam châu Phi, cách đây hơn một thế kỷ. Hầu hết các nhà nghiên cứu phân loại mẫu vật đó là Homo heidelbergensis, một loài vượn người đã tuyệt chủng được cho là tổ tiên chung của cả người Neanderthal và con người hiện đại.

Một trở ngại lớn khác trong việc xác định Người đàn ông Petralona chính là mốc thời gian không nhất quán. Vì hộp sọ được tìm thấy bên trong các lớp khoáng chất thay vì các tầng trầm tích rõ ràng, việc xác định niên đại đã chứng minh là cực kỳ khó khăn. Các nghiên cứu khác nhau đã đưa ra kết quả dao động từ 170,000 đến 700,000 năm, một khoảng thời gian quá rộng khiến nhiều giả thuyết vẫn còn bỏ ngỏ.

Vào năm 2025, các nhà nghiên cứu đã đạt được một bước đột phá quan trọng khi sử dụng phương pháp xác định niên đại bằng chuỗi uranium trên lớp calcite bám phía trên hộp sọ. Kết quả cho thấy niên đại tối thiểu khoảng 286,000 năm, với sai số khoảng 9,000 năm, gợi ý rằng nó có thể cùng thời với hộp sọ H. heidelbergensis từ miền nam châu Phi.

Giáo sư Chris Stringer, một nhà nhân chủng học hàng đầu tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở London và là một trong những đồng tác giả của nghiên cứu năm 2025, cho biết về mặt hình thái, chúng thuộc cùng một nhóm và về mặt niên đại, chúng cũng có vẻ rất gần nhau. Ông nói thêm rằng nếu lớp calcite trên hóa thạch phát triển rất nhanh sau khi hóa thạch được đưa vào hang, thì con số khoảng 288,000 đến 290,000 là niên đại chuẩn xác cho mẫu vật. Nhưng nếu hóa thạch đã nằm trong hang một thời gian trước khi lớp calcite bám lên, thì tuổi đời đó chỉ là niên đại tối thiểu.

Cột mốc thời gian vững chắc này củng cố thêm cho quan điểm rằng các quần thể người tiền sử ở châu Âu và châu Phi có thể vẫn giữ mối quan hệ họ hàng gần gũi trong suốt thời kỳ Trung Pleistocene, tạo thành một dòng dõi mở rộng được gọi là H. heidelbergensis sensu lato sinh sống trên một vùng rộng lớn của hành tinh. Tuy nhiên, đúng như tính chất của ngành nghiên cứu sự tiến hóa của loài người, thực tế có lẽ còn phức tạp hơn nhiều so với những gì câu chuyện rắc rối này gợi mở.

