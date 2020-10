Lịch sử lâu đời về che giấu bệnh tật của tổng thống Mỹ

Woodrow Wilson



Trên thực tế, chính Tổng thống Woodrow Wilson vào năm 1919 cũng đã giữ kín cơn "cúm Tây Ban Nha". Trong trường hợp của Wilson, ông bị cúm vào tháng 4 năm 1919 khi đang ở Pháp tham dự Hội nghị Hòa bình Paris. Các nhà sử học và tiểu sử đã khai quật các chi tiết về bệnh tình của ông trong những thập kỷ sau đó, nhưng chính quyền của Wilson nói với các phóng viên vào thời điểm đó rằng ông chỉ đơn giản là bị cảm do mưa ở Paris.

Wilson vào cuối năm đó bị đột quỵ do suy nhược, nhưng vẫn tiếp tục giữ chức vụ tổng thống cho đến khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào năm 1921.

Franklin D Roosevelt

Tổng thống Franklin D Roosevelt, bên phải, ngồi với Harry S Truman tại bàn ăn trưa ngoài trời vào ngày 18 tháng 8 năm 1944.

Ai cũng biết rằng Tổng thống Franklin D Roosevelt bị bệnh bại liệt và đã rất cố gắng che giấu việc sử dụng xe lăn và nạng. Điều ít được biết đến là vào tháng 7 năm 1944, khi Roosevelt đang tranh cử nhiệm kỳ tổng thống thứ tư kỷ lục, một bác sĩ được hỏi ý kiến bí mật về sức khỏe của ông đã tuyên bố trong một bản ghi nhớ bí mật rằng ông có thể sẽ chết vì suy tim trước khi mãn hạn nhiệm kỳ tới.

"Tôi không tin rằng, nếu ông Roosevelt được bầu lại làm Tổng thống, ông ấy có đủ năng lực để hoàn thành nhiệm kỳ của mình", Tiến sĩ Frank Lahey viết trong một bức thư được "chứng kiến, niêm phong và bảo quản an toàn" cho đến năm 2011.

"Tôi cảm thấy mạnh mẽ rằng nếu ông ấy chấp nhận một nhiệm kỳ khác, ông ấy có trách nhiệm rất nghiêm trọng liên quan đến việc ai là phó tổng thống," Lahey tiếp tục.

Do đề xuất đó, Roosevelt đã thay thế Henry Wallace, người không được lòng một số nhà lãnh đạo đảng Dân chủ, với Harry Truman là người bạn điều hành của ông vào cuối tháng đó. Roosevelt chết vì xuất huyết não 82 ngày sau nhiệm kỳ thứ tư vào năm 1945.

John F. Kennedy

Tổng thống John F. Kennedy vẫy tay chào từ ô tô của mình trong một đoàn xe khoảng một phút trước khi ông bị bắn ở Dallas, Texas, ngày 22 tháng 11 năm 1963.

Kennedy, người phục vụ từ năm 1961 cho đến khi bị ám sát vào năm 1963, bị nhiều chứng bệnh khác nhau trong suốt cuộc đời, nhưng hầu hết các bệnh của ông đều được công khai cho đến nhiều năm sau khi ông qua đời.

Người viết tiểu sử Robert Dallek của Kennedy viết trên tờ The Atlantic: "Sau một thời thơ ấu ốm yếu, ông ấy đã trải qua những khoảng thời gian quan trọng trong suốt những năm học dự bị và đại học trong bệnh viện vì bệnh đường ruột nghiêm trọng, nhiễm trùng và điều mà các bác sĩ nghĩ là bệnh bạch cầu.

"Ông ấy bị loét và viêm đại tràng cũng như bệnh Addison, cần phải điều trị steroid thường xuyên. Và người ta đã biết rằng Kennedy đã phải chịu đựng căn bệnh khủng khiếp ở lưng. Sau khi đến Nhà Trắng, Kennedy tin rằng việc che giấu những phiền não của mình là điều cần thiết hơn bao giờ hết. Một ngày sau khi đắc cử, trước câu hỏi của phóng viên, ông ấy tuyên bố mình ở trạng thái 'xuất sắc' và bác bỏ những tin đồn về bệnh Addison là sai sự thật", Dallek viết.

Dallek tiếp tục chỉ ra rằng mặc dù các vấn đề sức khỏe của Kennedy không gây ra cái chết cho ông, nhưng chúng có thể đã gián tiếp góp phần gây ra vụ ám sát ông.

Ronald Reagan

Tổng thống Mỹ Ronald Reagan rời Bệnh viện Đại học George Washington ở Washington, DC, ngày 11 tháng 4 năm 1981.

Ngày 30 tháng 3 năm 1981, là một ngày định mệnh đối với vị tổng thống thứ 40, vì ông là mục tiêu của một vụ ám sát ở Washington, DC. Mãi đến 30 năm sau, công chúng mới biết Reagan đã cận kề cái chết như thế nào sau vụ xả súng đó.

Người phát ngôn Nhà Trắng David Gergen nói với các phóng viên ngay sau vụ ám sát rằng "tổng thống đã nhập viện". Cố vấn tổng thống Lyn Nofziger cho biết tổng thống vẫn tỉnh táo và trong tình trạng ổn định. Ngày hôm sau, Phó Tổng thống George HW Bush cho biết ông đã đến thăm Reagan và "má của ông ấy hồng hào… Ông ấy trông rất khỏe mạnh".

Điều mà công chúng không được biết là khi Reagan ở bên trong bệnh viện, ông đã gục ngã trong vòng tay của các nhân viên mật vụ và các bác sĩ, y tá.

Những người có mặt lúc đó tin rằng Reagan đang chết, hoặc thậm chí đã chết.

"Bác sĩ không nghĩ rằng ông ấy sẽ làm được. Tất cả họ đều nghĩ rằng ông ấy có một mạch vành lớn, ông ấy trông thật tệ, "Del Quintin Wilber, tác giả của cuốn Rawhide Down: The Near Assassination of Ronald Reagan, nói với một khán giả tại Đại học Virginia vào năm 2012.