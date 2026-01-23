Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của Đại học Y Hà Nội, team trực bệnh viện cũng có tin vui

Cứ đến tầm này là trên các hội nhóm, dân tình lại bắt đầu "nháo nhào" hóng lịch nghỉ Tết. Với hội sinh viên trường y - những người vốn quen mặt với áo blouse và các ca trực xuyên đêm thì thông báo nghỉ Tết chẳng khác nào "nắng hạn gặp mưa rào". Mới đây, Đại học Y Hà Nội đã chính thức "chốt" lịch nghỉ qua Thông báo số 189/TB-ĐHYHN, khiến cộng đồng sinh viên được phen rần rần.

Cụ thể, các bạn sinh viên và học viên toàn trường sẽ được xả hơi trọn vẹn trong 14 ngày. Kỳ nghỉ bắt đầu từ ngày 09/02/2026 (tức 22 tháng Chạp) và kéo dài đến hết ngày 22/02/2026 (tức mùng 6 Tết). Ngày 23/02/2026 sẽ là thời điểm mọi người quay lại với sách vở và giảng đường. Với các học viên hệ sau đại học, thời gian nghỉ sẽ kéo dài hơn, từ ngày 07/02/2026 đến hết ngày 27/02/2026 và bắt đầu quay lại học tập, giảng dạy từ ngày 02/03/2026.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của Đại học Y Hà Nội sẽ có khác biệt giữa sinh viên và các học viên hệ sau đại học (Ảnh: HMU)

Riêng về khoản đi lâm sàng - nỗi niềm "canh cánh" của dân y mỗi dịp lễ, nhà trường cũng đã đưa ra những mốc thời gian cực kỳ rõ ràng. Sinh viên sẽ được nghỉ trực từ ngày 14/02/2026 (27 tháng Chạp) đến hết ngày 22/02/2026. Tất nhiên, để đảm bảo việc chăm sóc bệnh nhân không bị gián đoạn, các bạn vẫn cần hoàn thành tốt lịch trực đã phân công trước và sau khoảng thời gian vàng này.

Dù đã có lịch nghỉ xịn trong tay, nhưng ban giám hiệu cũng không quên nhắc nhở các bạn sinh viên và học viên phải vui chơi có chừng mực. Sinh viên được khuyến cáo thực hiện nghiêm túc kế hoạch học tập, đảm bảo an toàn giao thông và chấp hành đúng các quy định pháp luật cũng như nội quy trường học. Tết là để nghỉ ngơi, nhưng khi quay lại thì tinh thần phải "full máu" để tiếp tục chiến đấu với đống kiến thức khổng lồ của ngành y nhé!