Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2026 của đơn vị vận chuyển Shopee là khi nào: Ai giao đến 29 Tết?

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Bính Ngọ 2026, nhu cầu mua sắm trực tuyến của người dân tăng cao từng ngày. Tuy nhiên, bên cạnh việc săn sale và “chốt đơn” quà Tết, nhiều người cũng đặc biệt quan tâm đến lịch nghỉ của các đơn vị vận chuyển trên Shopee để tránh rơi vào cảnh đặt hàng sát Tết nhưng không kịp nhận. Trước thềm kỳ nghỉ lễ, Shopee đã cập nhật lịch hoạt động Tết Âm lịch 2026 của các đối tác giao nhận, hé lộ mốc thời gian tạm ngừng nhận và giao hàng mà người mua - người bán cần lưu ý.

Mới đây, Shopee cập nhật đã có thông báo lịch hoạt động dịp Tết Âm lịch 2026 của đơn vị vận chuyển.

Theo đó, lịch nghỉ Tết Âm lịch 2026 của các đơn vị vận chuyển Shopee nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân dịp Tết Âm lịch 2026, cụ thể như sau:

Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2026 của đơn vị vận chuyển SPX

Đơn vị vận chuyển SPX thông báo lịch nghỉ Tết Âm lịch 2026 với thời gian nghỉ kéo dài 5 ngày.

Cụ thể, SPX Express sẽ ngừng nhận và giao hàng từ ngày 16/02/2026 (tức ngày 29 Tết) đến ngày 20/02/2026 (tức mùng 4 Tết).

Đơn vị này sẽ trở lại hoạt động vào ngày 21/02/2026 (tức mùng 5 Tết) vẫn lấy/giao hàng, nhưng không trả hàng.

Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2026 của đơn vị vận chuyển Giao hàng hanh (GHN)

Đơn vị Giao Hàng Nhanh (GHN) thông báo lịch nghỉ Tết Âm lịch 2026 như sau:

Đơn vị này sẽ trở lại hoạt động bình thường vào ngày 20/02/2026 (tức mùng 4 Tết).

Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2026 của đơn vị vận chuyển Best Express

Thời gian nghỉ Tết: Best Express sẽ nghỉ Tết từ ngày 15/02/2026 (tức ngày 28 Tết) đến ngày 19/02/2026 (tức mùng 3 Tết) và ngày 22/02/2026 (tức mùng 6 Tết)

Làm việc lại: Best Express sẽ hoạt động nhưng có hạn chế về nhân sự vào ngày 21/02/2026 (tức mùng 5 Tết).

Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2026 của đơn vị vận chuyển giao hàng Viettel Post

Thời gian nghỉ Tết: Viettel Post sẽ nghỉ Tết từ ngày 15/02/2026 (tức ngày 28 Tết) đến ngày 20/02/2026 (tức mùng 4 Tết).

Hoạt động trở lại: Viettel Post sẽ phục vụ khách hàng bình thường từ ngày 21/02/2026 (nhằm mùng 5 Tết).

Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2026 của đơn vị vận chuyển giao hàng Vietnam Post

Thời gian nghỉ Tết: Vietnam Post sẽ nghỉ Tết từ ngày 16/02/2026 (tức ngày 29 Tết) đến ngày 19/02/2026 (tức mùng 3 Tết).

Làm việc lại: Vietnam Post sẽ hoạt động nhưng có hạn chế về nhân sự vào ngày 20/02/2026 (tức mùng 4 Tết) và hoạt động bình thường vào ngày 21/02/2026 (nhằm mùng 5 Tết).

Theo đó, hầu hết các đơn vị vận chuyển của Shoppe sẽ nghỉ tết 2026 từ 15/02/2026 (tức 28 Tết) đến ngày 20/02/2026 (tức Mùng 4 Tết) trừ một số đơn vị vận chuyển hoạt động xuyên tết như: Grab Express, SPX Instant, Be Delivery, Ahamove,..