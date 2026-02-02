Lịch âm và giờ hoàng đạo hôm nay: Một ngày "dễ thở" giữa thời điểm cận Tết

Ngày 2/2/2026 dương lịch tương ứng với ngày 15 tháng Chạp năm Ất Tỵ âm lịch. Khi tháng Chạp đã bước sang nửa sau, không khí Tết hiện diện rõ ràng hơn trong sinh hoạt thường ngày: từ những cuộc gọi hỏi han gia đình, lịch dọn dẹp nhà cửa, cho tới các kế hoạch sum họp đang dần được chốt lại.

Thông tin lịch âm trong ngày

Theo lịch âm – dương, ngày 2/2/2026 là ngày Đinh Mùi, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ, rơi vào thứ Hai. Tuần mới bắt đầu, nhưng nhịp sống đã mang màu sắc rất khác so với những tuần làm việc thông thường trong năm.

Gia đình & sinh hoạt: Những việc nhỏ bắt đầu có ý nghĩa hơn

Ở thời điểm này, nhiều người nhận ra rằng Tết không chỉ nằm ở những việc lớn như mua sắm hay đi lại, mà bắt đầu từ những chi tiết rất nhỏ: sắp xếp lại góc nhà, gọi điện hỏi thăm người thân, hay đơn giản là dành thời gian ăn cơm cùng gia đình trọn vẹn hơn.

Ngày 15 tháng Chạp phù hợp để làm những việc như vậy không vội, không áp lực, nhưng tạo cảm giác đã bước vào "vùng chuẩn bị" của Tết.

Công việc: Làm đều tay để giữ nhịp

Dù đã cận Tết, công việc vẫn còn đó. Tuy nhiên, ngày hôm nay không đòi hỏi phải tăng tốc mạnh. Thay vào đó, việc làm đều tay, xử lý gọn từng đầu việc sẽ giúp tránh cảm giác quá tải khi những ngày cao điểm hơn đang đến gần.

Một ngày làm việc kết thúc trong trạng thái còn đủ năng lượng cho gia đình, cho bản thân đó đã là một ngày hiệu quả.

Lịch âm ngày 2/2/2026

Giờ trong ngày: Chọn thời điểm để mọi việc trôi chảy

Theo lịch âm, ngày 2/2 có các khung giờ được xem là thuận lợi cho sinh hoạt và công việc, xen kẽ với những khoảng thời gian nên dành cho nghỉ ngơi hoặc việc nhẹ.

Giờ Hoàng đạo gồm:

Dần (03:00–04:59), Mão (05:00–06:59), Tỵ (09:00–10:59), Thân (15:00–16:59), Tuất (19:00–20:59), Hợi (21:00–22:59). Những khoảng này phù hợp để xử lý công việc cần sự tập trung, sắp xếp việc cá nhân, gặp gỡ nhẹ nhàng hoặc hoàn tất các đầu việc còn dang dở.

Giờ Hắc đạo gồm:

Tý (23:00–00:59), Sửu (01:00–02:59), Thìn (07:00–08:59), Ngọ (11:00–12:59), Mùi (13:00–14:59), Dậu (17:00–18:59). Đây là những thời điểm cơ thể dễ mệt hoặc phân tán hơn, phù hợp để nghỉ ngơi, ăn uống, di chuyển nhẹ nhàng, tránh ép mình xử lý việc căng thẳng.

Theo cách nhìn đời sống, các khung giờ này có thể coi là gợi ý phân bổ năng lượng trong ngày, giúp công việc và sinh hoạt diễn ra trôi chảy hơn.

Các ngày kỵ

Ngày 2/2/2026 không phạm các ngày Nguyệt kỵ, Nguyệt tận, Tam Nương hay Dương Công kỵ nhật. Đây là một ngày khá "thoáng", không có yếu tố đặc biệt cần tránh trong sinh hoạt thường nhật.

Một ghi chú cho ngày 15 tháng Chạp

Không phải ngày nào cận Tết cũng cần tất bật. Ngày 2/2/2026 giống như một khoảng nghỉ nhẹ giữa guồng chuẩn bị, đủ để mỗi người nhìn lại xem mình đã sẵn sàng đến đâu không chỉ về công việc, mà cả về tinh thần.

Trong Nhật ký thời gian, hôm nay có thể được ghi lại bằng một dòng ngắn: Một ngày đủ yên để mọi thứ đi đúng nhịp.

Thông tin trong bài mang tính tham khảo và chiêm nghiệm đời sống.