Lịch âm 8/12- Âm lịch hôm nay 8/12 chính xác nhất - lịch vạn niên 8/12/2025

Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 8/12/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 8/12/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 19/10/2025 âm lịch nhằm ngày Bảo quang hoàng đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Tân Hợi, tháng Đinh Hợi, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Đại Tuyết.

Ngày Bảo Nhật (Đại Cát) – Ngày Tân Hợi – Âm Kim sinh Âm Thủy: Là ngày Thiên Can sinh Địa Chi nên rất tốt (đại cát). Thiên khí hòa hợp cùng địa chi giúp tinh thần con người dễ hòa thuận, đoàn kết; công việc diễn ra suôn sẻ, ít gặp trở ngại.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 8/12/2025 rơi vào ngày Bảo quang hoàng đạo được đánh giá là ngày Tốt.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 8/12/2025 dương lịch rơi vào thứ Hai.

Việc nên và không nên làm ngày 8/12/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như chuyển về nhà mới, kiện tụng và tranh chấp sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như mai táng, an táng, cầu tài lộc, động thổ, lợp mái nhà, xuất hành đi xa, xây dựng, sửa chữa nhà, đổ trần, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, khai trương, cưới hỏi, chữa bệnh và tế lễ sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 8/12/2025

Sao tốt:

Địa tài: Tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương.

Tục thế: Tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi.

Phúc hậu: Tốt về cầu tài lộc, khai trương.

Kim đường*: Tốt mọi công việc.

Sao xấu:

Thổ phủ: Kỵ xây dựng, động thổ.

Thiên ôn: Kỵ xây dựng.

Hoả tai: Xấu đối với làm nhà, lợp nhà.

Lục bất thành: Xấu đối với xây dựng.

Thần cách: Kỵ tế tự.

Ngũ quỹ: Kỵ xuất hành.

Cửu không: Kỵ xuất hành, cầu tài, khai trương.

Lôi công: Xấu với xây dựng nhà cửa.

Nguyệt hình: Xấu mọi việc.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 8/12/2025

Tuổi hợp với ngày: Mão, Mùi.

Tuổi khắc với ngày: Ất Tỵ, Kỷ Tỵ, Ất Hợi.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 8/12/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Sửu (01h-03h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Thìn (07h-09h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ Ngọ (11h-13h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Mùi (13h-15h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Tuất (19h-21h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Hợi (21h-23h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ hắc đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Dần (03h-05h): Thiên lao. Mọi việc bất lợi.

Giờ Mão (05h-07h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Tỵ (09h-11h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Thân (15h-17h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Dậu (17h-19h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Xuất hành hôm nay âm lịch 8/12/2025

Ngày xuất hành:

Đường phong: Là ngày rất tốt, xuất hành hanh thông, cầu tài đạt được như ý, dễ gặp quý nhân giúp đỡ.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Tây Nam để đón Hỷ thần và Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 8/12/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 8/12/2025 bằng cách xem trên lịch in.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 8/12/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.