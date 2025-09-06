Lịch âm 6/9 - Âm lịch hôm nay 6/9 chính xác nhất - lịch vạn niên 6/9/2025

Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 6/9/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 6/9/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 15/7/2025 âm lịch nhằm ngày Thiên hình hắc đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Mậu Dần, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Xử Thử.

Ngày Chế Nhật (Hung) - Ngày Mậu Dần - Dương Mộc khắc Dương Thổ: Đây là ngày Thiên Can và Địa Chi xung khắc, nêm khá xấu. Những công việc quan trọng không nên tiến hành vì dễ gặp trắc trở, hao tốn công sức. Tuy nhiên, các việc nhỏ vẫn có thể thực hiện bình thường.

Xem lịch âm hôm nay ngày 6/9/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 6/9/2025 rơi vào ngày Thiên hình hắc đạo được đánh giá là ngày Xấu.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 6/9/2025 dương lịch rơi vào thứ Bảy.

Việc nên và không nên làm ngày 6/9/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như xuất hành đi xa, tranh chấp, kiện tụng, mở cửa hiệu, mở cửa hàng, khai trương, cầu tài lộc, chữa bệnh, tế lễ, mai táng và an táng sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như động thổ, đổ trần, lợp mái, xây dựng, sửa chữa nhà, cưới hỏi và chuyển về nhà mới sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 6/9/2025

Sao tốt:

Thánh tâm: Tốt mọi việc, nhất là cầu phúc, tế tự

Giải thần*: Tốt cho việc tế tự, tố tụng, giải oan.

Dịch mã*: Tốt mọi việc, nhất là xuất hành

Thiên đức hợp*: Tốt cho mọi công việc.

Sao xấu:

Nguyệt phá: Xấu về xây dựng nhà cửa.

Nguyệt hình: Xấu mọi công việc.

Không phòng: Kỵ việc cưới hỏi.

Ly sào: Xấu về dọn nhà mới, cưới hỏi, xuất hành.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 6/9/2025

Tuổi hợp với ngày: Ngọ, Tuất.

Tuổi khắc với ngày: Canh Thân, Giáp Thân.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 6/9/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Sửu (01h-03h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Thìn (07h-09h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Tỵ (09h-11h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Mùi (13h-15h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Tuất (19h-21h): Tư mệnh. Mọi việc đều tốt.

Giờ hắc đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Thiên hình. Rất kỵ việc kiện tụng.

Giờ Mão (05h-07h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Ngọ (11h-13h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Thân (15h-17h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Dậu (17h-19h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Hợi (21h-23h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Xuất hành hôm nay âm lịch 6/9/2025

Ngày xuất hành:

Kim đường: Xuất hành tốt, có quý nhân phù trợ, tài lộc thông suốt, thưa kiện có nhiều lý phải.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Đông Nam để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Bắc để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 6/9/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 6/9/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News .

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 6/9/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.



