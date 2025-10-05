Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 5/10/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 5/10/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 14/8/2025 âm lịch nhằm ngày Bảo quang hoàng đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Đinh Mùi, tháng Ất Dậu, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Thu Phân.

Ngày Bảo Nhật (Đại Cát) - Ngày Đinh Mùi - Âm Hỏa sinh Âm Thổ: Là ngày Thiên Can sinh Địa Chi nên rất tốt (đại cát), thiên khí và địa chi hòa hợp, con người dễ tạo sự đoàn kết, công việc tiến hành thuận lợi, ít gặp trở ngại.

Xem lịch âm hôm nay ngày 05/10/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 5/10/2025 rơi vào ngày Bảo quang hoàng đạo được đánh giá là ngày Tốt.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 5/10/2025 dương lịch rơi vào Chủ nhật.

Việc nên và không nên làm ngày 5/10/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như tranh chấp, kiện tụng, xuất hành đi xa, mai táng, an táng, chữa bệnh và tế lễ sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như xây dựng, sửa chữa nhà, đổ trần, lợp mái, khai trương, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, động thổ, chuyển về nhà mới, cầu tài lộc và cưới hỏi sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 5/10/2025

Sao tốt:

Sinh khí: Tốt mọi việc, nhất là làm nhà, sửa nhà, động thổ, trồng cây.

Địa tài: Tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương.

Âm đức: Tốt mọi công việc.

Kim đường*: Tốt mọi công việc.

Đại hồng sa: Tốt mọi công việc.

Sao xấu:

Thụ tử*: Xấu mọi công việc.

Nhân cách: Xấu đối với cưới hỏi, khởi tạo.

Tứ thời cô quả: Kỵ việc cưới hỏi.

Hoang vu: Xấu mọi công việc.

Nguyệt kỵ*: Xấu mọi công việc.

Xích khẩu: Kỵ việc cưới hỏi, giao dịch, yến tiệc.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 5/10/2025

Tuổi hợp với ngày: Mão, Hợi.

Tuổi khắc với ngày: Kỷ Sửu, Tân Sửu.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 5/10/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Mão (05h-07h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Tỵ (09h-11h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Thân (15h-17h): Tư mệnh. Mọi việc đều tốt.

Giờ Tuất (19h-21h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Hợi (21h-23h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ hắc đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Sửu (01h-03h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Thìn (07h-09h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Ngọ (11h-13h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Mùi (13h-15h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Dậu (17h-19h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Xuất hành hôm nay âm lịch 5/10/2025

Ngày xuất hành:

Thiên dương: Xuất hành hanh thông, cầu tài ắt gặp tài. Hôn sự thuận lợi, hỏi vợ được vợ. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, đúng như ý nguyện.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Nam để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Đông để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 5/10/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 5/10/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News .

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 5/10/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.