Lịch âm 4/12 - Âm lịch hôm nay 4/12 chính xác nhất - lịch vạn niên 4/12/2025

Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 4/12/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 4/12/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 15/10/2025 âm lịch nhằm ngày Minh đường hoàng đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Đinh Mùi, tháng Đinh Hợi, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Tiểu Tuyết.

Ngày Bảo Nhật (Đại Cát) – Ngày Đinh Mùi – Âm Hỏa sinh Âm Thổ: Là ngày Thiên Can sinh Địa Chi nên rất tốt (đại cát). Thiên khí và địa chi sinh nhập, con người dễ hòa thuận, đoàn kết, các công việc tiến hành trong ngày thường ít gặp trở ngại và có xu hướng thuận lợi.

Xem lịch âm hôm nay ngày 04/12/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 4/12/2025 rơi vào ngày Minh đường hoàng đạo được đánh giá là ngày Tốt.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 4/12/2025 dương lịch rơi vào thứ Năm.

Việc nên và không nên làm ngày 4/12/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như mở cửa hàng, mở cửa hiệu, khai trương, xây dựng, sửa chữa nhà, kiện tụng, tranh chấp, chữa bệnh, tế lễ, mai táng, an táng, cầu tài lộc, đổ trần và lợp mái nhà sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như xuất hành đi xa, động thổ, chuyển về nhà mới, cưới hỏi nhà sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 4/12/2025

Sao tốt:

Thiên hỷ: Tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi.

Nguyệt tài: Tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, xuất hành, di chuyển, giao dịch

Phúc sinh: Tốt mọi công việc.

Minh đường*: Tốt mọi công việc.

Tam hợp*: Tốt mọi công việc.

Thiên phúc: Tốt mọi công việc.

Sao xấu:

Vãng vong: Kỵ xuất hành, cưới hỏi, cầu tài lộc, động thổ.

Cô thần: Xấu với việc cưới hỏi.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 4/12/2025

Tuổi hợp với ngày: Mão, Hợi.

Tuổi khắc với ngày: Kỷ Sửu, Tân Sửu.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 4/12/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Mão (05h-07h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Tỵ (09h-11h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Thân (15h-17h): Tư mệnh. Mọi việc đều tốt.

Giờ Tuất (19h-21h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Hợi (21h-23h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ hắc đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Sửu (01h-03h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Thìn (07h-09h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Ngọ (11h-13h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Mùi (13h-15h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Dậu (17h-19h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Xuất hành hôm nay âm lịch 4/12/2025

Ngày xuất hành:

Kim đường: Xuất hành tốt, có quý nhân phù trợ, tài lộc hanh thông. Trong việc thưa kiện, dễ nắm phần lý phải và đạt kết quả như mong muốn.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Nam để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Đông để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 4/12/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 4/12/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News .

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 4/12/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.