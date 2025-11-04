Lịch âm 4/11 - Âm lịch hôm nay 4/11 chính xác nhất - lịch vạn niên 4/11/2025

Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 4/11/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 4/11/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 15/9/2025 âm lịch nhằm ngày Huyền vũ hắc đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Đinh Sửu, tháng Bính Tuất, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Sương Giáng.

Ngày Bảo Nhật (Đại Cát) - Ngày Đinh Sửu - Âm Hỏa sinh Âm Thổ: Là ngày Thiên Can sinh Địa Chi nên được xem là rất tốt (đại cát). Thiên khí và địa chi hòa hợp, sinh nhập thuận lợi, mang lại năng lượng tích cực. Trong ngày này, con người dễ hòa thuận, đoàn kết, công việc tiến triển suôn sẻ và ít gặp trở ngại.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 4/11/2025 rơi vào ngày Huyền vũ hắc đạo được đánh giá là ngày Xấu.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 4/11/2025 dương lịch rơi vào thứ Ba.

Việc nên và không nên làm ngày 4/11/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như kiện tụng và tranh chấp sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như khai trương, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, mai táng, an táng, cầu tài lộc, sửa chữa nhà, đổ trần, lợp mái nhà, xây dựng, cưới hỏi, chữa bệnh, tế lễ, xuất hành đi xa, chuyển về nhà mới và động thổ sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 4/11/2025

Sao tốt:

Phúc sinh: Tốt mọi công việc.

Hoạt diệu: Tốt mọi công việc.

Mẫu thương*: Tốt về cầu tài lộc, khai trương.

Sao xấu:

Thiên cương*: Xấu mọi công việc.

Tiểu hồng sa: Xấu mọi công việc.

Tiểu hao: Xấu về kinh doanh, cầu tài

Nguyệt hư: Xấu đối với việc cưới hỏi, mở cửa, mở hàng.

Thần cách: Kỵ việc tế tự.

Nguyệt sát: Xấu mọi công việc.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 4/11/2025

Tuổi hợp với ngày: Tỵ, Dậu.

Tuổi khắc với ngày: Tân Mùi, Kỷ Mùi.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 4/11/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Mão (05h-07h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Tỵ (09h-11h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Thân (15h-17h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ Tuất (19h-21h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Hợi (21h-23h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ hắc đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Thiên hình. Rất kỵ việc kiện tụng.

Giờ Sửu (01h-03h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Thìn (07h-09h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Ngọ (11h-13h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Mùi (13h-15h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Dậu (17h-19h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Xuất hành hôm nay âm lịch 4/11/2025

Ngày xuất hành:

Thanh long kiếp: Xuất hành đi bốn phương, tám hướng đều thuận lợi và cát tường. Mọi việc tiến hành trong ngày này đều hanh thông, trăm sự như ý, dễ gặp quý nhân và đạt kết quả tốt đẹp.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Nam để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Đông để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 4/11/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 4/11/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News .

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 4/11/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.