Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 30/8/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 30/8/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 8/7/2025 âm lịch nhằm ngày Ngọc đường hoàng đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Tân Mùi, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Xử Thử.

Ngày Thoa Nhật (Tiểu Cát) - Ngày Tân Mùi - Âm Thổ sinh Âm Kim: Là ngày tiểu cát, Địa Chi sinh xuất Thiên Can nên khá thuận lợi. Trong ngày này, con người dễ tạo sự đoàn kết, công việc hanh thông, ít gặp trở ngại, khả năng thành công cao. Có thể tiến hành các việc quan trọng.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 30/8/2025 rơi vào ngày Ngọc đường hoàng đạo được đánh giá là ngày Tốt.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 30/8/2025 dương lịch rơi vào thứ Bảy.

Việc nên và không nên làm ngày 30/8/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như đổ trần, lợp mái, xây dựng, sửa chữa nhà, chữa bệnh, tế lễ, tranh chấp, kiện tụng và mai táng, an táng sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như xuất hành đi xa, động thổ, cưới hỏi, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, khai trương, cầu tài lộc và chuyển về nhà mới sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 30/8/2025

Sao tốt:

Thiên thành*: Tốt cho mọi công việc.

Tuế hợp: Tốt cho mọi công việc.

Ngọc đường*: Tốt cho mọi công việc.

Đại hồng sa: Tốt cho mọi công việc.

Thiên quý*: Tốt cho mọi công việc.

Sao xấu:

Địa tặc: Xấu đối với khởi tạo, an táng, động thổ, xuất hành.

Nguyệt hư: Xấu đối với việc cưới hỏi, mở cửa, mở hàng.

Tứ thời cô quả: Kỵ việc cưới hỏi.

Hoang vu: Xấu mọi công việc.

Đại không vong: Kỵ việc xuất hành, giao dịch, giao tài vật.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 30/8/2025

Tuổi hợp với ngày: Mão, Hợi.

Tuổi khắc với ngày: Quý Sửu, Đinh Sửu, Ất Dậu, Ất Mão.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 30/8/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Mão (05h-07h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Tỵ (09h-11h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Thân (15h-17h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ Tuất (19h-21h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Hợi (21h-23h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ hắc đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Thiên hình. Rất kỵ việc kiện tụng.

Giờ Sửu (01h-03h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Thìn (07h-09h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Ngọ (11h-13h): Thiên lao. Mọi việc bất lợi.

Giờ Mùi (13h-15h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Dậu (17h-19h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Xuất hành hôm nay âm lịch 30/8/2025

Ngày xuất hành:

Khu thố: Xuất hành dễ gặp trắc trở, nhỡ tàu xe, cầu tài khó thành, dễ mất của trên đường đi, nhìn chung bất lợi.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Tây Nam để đón Hỷ thần và Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 30/8/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 30/8/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News .

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 30/8/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.