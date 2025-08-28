Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 28/8/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 28/8/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 6/7/2025 âm lịch nhằm ngày Bảo quang hoàng đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Kỷ Tỵ, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Xử Thử.

Ngày Thoa Nhật (Tiểu Cát) - Ngày Kỷ Tỵ - Âm Hỏa sinh Âm Thổ: Đây là ngày tốt vừa (tiểu cát), với Địa Chi sinh xuất Thiên Can. Trong ngày này, con người dễ hòa hợp, tinh thần đoàn kết cao, công việc ít gặp trở ngại, tỷ lệ thành công lớn, thích hợp để tiến hành hầu hết các việc quan trọng.

Xem lịch âm hôm nay ngày 28/8/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 28/8/2025 rơi vào ngày Bảo quang hoàng đạo được đánh giá là ngày Tốt.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 28/8/2025 dương lịch rơi vào thứ Năm.

Việc nên và không nên làm ngày 28/8/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như tranh chấp, kiện tụng, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, khai trương, cầu tài lộc, sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như đổ trần, xuất hành đi xa, lợp mái, sửa chữa nhà, chữa bệnh, tế lễ, xây dựng, động thổ, cưới hỏi, mai táng, an táng và chuyển về nhà mới sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 28/8/2025

Sao tốt:

Địa tài: Tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương.

Ngũ phú*: Tốt cho mọi công việc.

U vi tinh: Tốt cho mọi công việc.

Yếu yên*: Tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi.

Lục hợp*: Tốt cho mọi công việc.

Kim đường*: Tốt cho mọi công việc.

Sao xấu:

Tiểu hồng sa: Xấu cho mọi công việc.

Kiếp sát*: Kỵ xuất hành, cưới hỏi, an táng, xây dựng.

Địa phá: Kỵ việc xây dựng.

Thần cách: Kỵ việc tế tự.

Hà khôi: Kỵ khởi công xây nhà cửa, xấu mọi công việc.

Lôi công: Xấu với xây dựng nhà cửa

Thổ cẩm: Kỵ xây dựng, an táng

Ly sào: Xấu về dọn nhà mới, cưới hỏi, xuất hành.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 28/8/2025

Tuổi hợp với ngày: Sửu, Dậu.

Tuổi khắc với ngày: Tân Hợi, Đinh Hợi.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 28/8/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Sửu (01h-03h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Thìn (07h-09h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ Ngọ (11h-13h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Mùi (13h-15h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Tuất (19h-21h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Hợi (21h-23h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ hắc đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Dần (03h-05h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Mão (05h-07h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Tỵ (09h-11h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Thân (15h-17h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Dậu (17h-19h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Xuất hành hôm nay âm lịch 28/8/2025

Ngày xuất hành:

Hảo thương: Xuất hành thuận lợi, dễ gặp quý nhân, mọi công việc tiến hành đều như ý, danh vị và tài lộc hanh thông.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Đông Bắc để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Nam để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 28/8/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 28/8/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News .

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 28/8/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.