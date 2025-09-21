Lịch âm 21/9 - Âm lịch hôm nay 21/9 chính xác nhất - lịch vạn niên 21/9/2025

Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 21/9/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 21/9/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 30/7/2025 âm lịch nhằm ngày Bảo quang hoàng đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Quý Tỵ, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Bạch Lộ.

Ngày Phạt Nhật (Đại Hung) – Ngày Quý Tỵ – Âm Thủy khắc Âm Hỏa: Đây là ngày Thiên Can khắc Địa Chi nên rất xấu. Nếu tiến hành công việc sẽ gặp nhiều trở ngại, tốn nhiều công sức mà khó thành công, vì vậy nên tránh thực hiện các việc quan trọng.

Xem lịch âm hôm nay ngày 21/9/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 21/9/2025 rơi vào ngày Bảo quang hoàng đạo được đánh giá là ngày Tốt.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 21/9/2025 dương lịch rơi vào Chủ nhật.

Việc nên và không nên làm ngày 21/9/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như khai trương, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, cầu tài lộc, tranh chấp và kiện tụng sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như xuất hành đi xa, đổ trần, xây dựng, lợp mái nhà, sửa chữa nhà, động thổ, chuyển về nhà mới, chữa bệnh, tế lễ, mai táng, an táng và cưới hỏi sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 21/9/2025

Sao tốt:

Địa tài: Tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương

Ngũ phú*: Tốt cho mọi công việc.

U vi tinh: Tốt cho mọi công việc.

Yếu yên*: Tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi.

Lục hợp*: Tốt cho mọi công việc.

Kim đường*: Tốt cho mọi công việc.

Thiên đức*: Tốt cho mọi công việc.

Sao xấu:

Tiểu hồng sa: Xấu mọi công việc.

Kiếp sát*: Kỵ việc xuất hành, cưới hỏi, an táng, xây dựng

Địa phá: Kỵ việc xây dựng.

Thần cách: Kỵ việc tế tự

Hà khôi: Kỵ khởi công xây nhà cửa, xấu mọi việc

Lôi công: Xấu với xây dựng nhà cửa

Thổ cẩm: Kỵ xây dựng, an táng

Ly sào: Xấu về chuyển về nhà mới, cưới hỏi, xuất hành.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 21/9/2025

Tuổi hợp với ngày: Sửu, Dậu.

Tuổi khắc với ngày: Đinh Hợi, Ất Hợi, Đinh Mão.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 21/9/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Sửu (01h-03h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Thìn (07h-09h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ Ngọ (11h-13h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Mùi (13h-15h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Tuất (19h-21h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Hợi (21h-23h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ hắc đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Dần (03h-05h): Thiên lao. Mọi việc đều bất lợi.

Giờ Mão (05h-07h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Tỵ (09h-11h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Thân (15h-17h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Dậu (17h-19h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Xuất hành hôm nay âm lịch 21/9/2025

Ngày xuất hành:

Kim đường: Xuất hành tốt, có quý nhân phù trợ, tài lộc hanh thông, thưa kiện dễ thắng lý.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Đông Nam để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Tây Bắc để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 21/9/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 21/9/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News .

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 21/9/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.



