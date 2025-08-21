Lịch âm 21/8 - Âm lịch hôm nay 21/8 chính xác nhất - lịch vạn niên 21/8/2025

Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 21/8/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 21/8/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 28/6/2025 âm lịch nhằm ngày Thanh long hoàng đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Nhâm Tuất, tháng Quý Mùi, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Lập Thu.

Ngày Chế Nhật (Hung) - Ngày Nhâm Tuất - Dương Thổ khắc Dương Thủy: Là ngày khá xấu, có Thiên Can và Địa Chi xung khắc, mang lại nhiều bất lợi. Tránh tiến hành các công việc lớn vì dễ hao tổn công sức, kết quả khó như ý. Tuy nhiên, những việc nhỏ, đơn giản vẫn có thể thực hiện bình thường.

Xem lịch âm hôm nay ngày 21/8/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 21/8/2025 rơi vào ngày Thanh long hoàng đạo được đánh giá là ngày Tốt.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 21/8/2025 dương lịch rơi vào thứ Năm.

Việc nên và không nên làm ngày 21/8/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như tranh chấp và kiện tụng sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như đổ trần, lợp mái, xây dựng, chữa bệnh, tế lễ, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, khai trương, xuất hành đi xa, cầu tài lộc, động thổ, sửa chữa nhà, chuyển về nhà mới, mai táng, an táng và cưới hỏi sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 21/8/2025

Sao tốt:

Mãn đức tinh: Tốt cho mọi công việc.

Nguyệt giải: Tốt cho mọi công việc.

Sao xấu:

Tiểu hao: Xấu về kinh doanh, cầu tài.

Nguyệt hư: Xấu đối với việc cưới hỏi, mở cửa, mở hàng.

Băng tiêu ngoạ hãm: Xấu cho mọi công việc.

Hà khôi: Kỵ khởi công xây nhà cửa, xấu mọi việc.

Sát chủ*: Xấu cho mọi công việc.

Quỷ khốc: Xấu với tế tự, mai táng.

Ly sào: Xấu về dọn nhà mới, cưới hỏi, chuyển về nhà mới, xuất hành.

Xích khẩu: Kỵ cưới hỏi, giao dịch, yến tiệc.

Cẩu giảo: Xấu cho mọi công việc.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 21/8/2025

Tuổi hợp với ngày: Dần, Ngọ.

Tuổi khắc với ngày: Bính Thìn, Giáp Thìn, Bính Thân, Bính Dần.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ Xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 21/8/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Tư mệnh. Mọi việc đều tốt.

Giờ Thìn (07h-09h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Tỵ (09h-11h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Thân (15h-17h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Dậu (17h-19h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Hợi (21h-23h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ hắc đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Sửu (01h-03h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Mão (05h-07h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Ngọ (11h-13h): Thiên hình. Rất kỵ việc kiện tụng.

Giờ Mùi (13h-15h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Tuất (19h-21h): Bạch hổ. Kỵ mọi việc, trừ những việc săn bắn tế tự.

Xuất hành hôm nay âm lịch 21/8/2025

Ngày xuất hành:

Bạch hổ túc: Xuất hành, đi xa đều bất lợi, làm việc gì cũng khó thành công. Là ngày rất xấu, cần tránh tiến hành mọi việc quan trọng.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Nam để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Tây để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 21/8/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 21/8/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News .

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng tra cứu lịch âm 21/8/2025 , bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.