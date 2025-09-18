Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 18/9/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 18/9/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 27/7/2025 âm lịch nhằm ngày Thiên hình hắc đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Canh Dần, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Bạch Lộ.

Ngày Phạt Nhật (Đại Hung) – Ngày Canh Dần – Dương Kim khắc Dương Mộc: Đây là ngày Thiên Can khắc Địa Chi nên rất xấu. Thực hiện công việc trong ngày này dễ gặp nhiều trở ngại, hao tốn công sức và khó đạt kết quả như mong muốn. Vì vậy, tốt nhất nên hạn chế hoặc tránh tiến hành những việc quan trọng.

Ngày 18/9/2025 rơi vào ngày Thiên hình hắc đạo được đánh giá là ngày Xấu.

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 18/9/2025 dương lịch rơi vào thứ Năm.

Việc nên và không nên làm ngày 18/9/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như tranh chấp, kiện tụng, khai trương, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, cầu tài lộc, chữa bệnh và tế lễ sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như sửa chữa nhà, đổ trần, xây dựng, mai táng, an táng, chuyển về nhà mới, lợp mái nhà, xuất hành đi xa, động thổ và cưới hỏi sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 18/9/2025

Sao tốt:

Thánh tâm: Tốt mọi việc, nhất là cầu phúc, tế tự.

Giải thần*: Tốt cho việc tế tự, tố tụng, giải oan.

Dịch mã*: Tốt mọi việc, nhất là xuất hành

Thiên quý*: Tốt mọi việc.

Thiên Thuỵ: Tốt mọi việc.

Sao xấu:

Nguyệt phá: Xấu về xây dựng nhà cửa.

Nguyệt hình: Xấu mọi việc.

Không phòng: Kỵ cưới hỏi.

Trùng tang*: Kỵ giá thú, an táng, khởi công xây nhà.

Tam nương*: Xấu mọi việc.

Xích khẩu: Kỵ cưới hỏi, giao dịch, yến tiệc.

Ly sào: Xấu về dọn nhà mới, cưới hỏi, chuyển về nhà mới, xuất hành.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 18/9/2025

Tuổi hợp với ngày: Ngọ, Tuất.

Tuổi khắc với ngày: Nhâm Thân, Mậu Thân, Giáp Tý, Giáp Ngọ.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 18/9/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Sửu (01h-03h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Thìn (07h-09h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Tỵ (09h-11h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Mùi (13h-15h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Tuất (19h-21h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ hắc đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Mão (05h-07h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Ngọ (11h-13h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Thân (15h-17h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Dậu (17h-19h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Hợi (21h-23h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Xuất hành hôm nay âm lịch 18/9/2025

Ngày xuất hành:

Kim đường: Ngày này xuất hành thuận lợi, được quý nhân phù trợ, tài lộc hanh thông, nếu có thưa kiện cũng dễ giành phần lý lẽ và lợi thế.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Tây Bắc để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Tây Nam để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 18/9/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 18/9/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News .

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 18/9/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.