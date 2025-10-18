Lịch âm 18/10 - Âm lịch hôm nay 18/10 chính xác nhất - lịch vạn niên 18/10/2025

Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 18/10/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 18/10/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 27/8/2025 âm lịch nhằm ngày Bạch hổ hắc đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Canh Thân, tháng Ất Dậu, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Hàn Lộ.

Ngày Ngũ Ly Nhật (Tiểu Hung) – Ngày Canh Thân – Đồng hành Âm Thổ: Là ngày có Thiên Can và Địa Chi đồng hành, đồng cực, dễ sinh bất hòa, xung khắc và đẩy nhau, không thuận lợi cho việc triển khai các công việc lớn.

Xem lịch âm hôm nay ngày 18/10/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 18/10/2025 rơi vào ngày Bạch hổ hắc đạo được đánh giá là ngày Xấu.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 18/10/2025 dương lịch rơi vào thứ Sáu.

Việc nên và không nên làm ngày 18/10/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như động thổ, cưới hỏi, mai táng, an táng, đổ trần, lợp mái, chuyển về nhà mới, khai trương, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, cầu tài lộc, tranh chấp và kiện tụng sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như xây dựng, sửa chữa nhà, chữa bệnh, tế lễ và xuất hành đi xa sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 18/10/2025

Sao tốt:

Thiên mã: Tốt cho việc xuất hành, giao dịch, cầu tài lộc.

Thánh tâm: Tốt mọi việc, nhất là cầu phúc, tế tự

Ngũ phú*: Tốt mọi công việc.

Cát khánh: Tốt mọi công việc.

Phúc hậu: Tốt về cầu tài lộc, khai trương.

Nguyệt đức*: Tốt mọi công việc.

Thiên quý*: Tốt mọi công việc..

Thiên xá*: Tốt mọi việc nhất là tế tự, giải oan.

Sao xấu:

Thiên ôn: Kỵ việc xây dựng.

Bạch hổ: Kỵ việc mai táng.

Lôi công: Xấu với xây dựng nhà cửa.

Tam nương*: Xấu mọi công việc.

Tiểu không vong: Kỵ xuất hành, giao dịch, giao tài vật.

Dương công kỵ*: Xấu mọi công việc.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 18/10/2025

Tuổi hợp với ngày: Tý, Thìn.

Tuổi khắc với ngày: Nhâm Dần, Mậu Dần, Giáp Tý, Giáp Ngọ.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 18/10/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Sửu (01h-03h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Thìn (07h-09h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Tỵ (09h-11h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Mùi (13h-15h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Tuất (19h-21h): Tư mệnh. Mọi việc đều tốt..

Giờ hắc đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Mão (05h-07h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Ngọ (11h-13h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Thân (15h-17h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Dậu (17h-19h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Hợi (21h-23h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Xuất hành hôm nay âm lịch 18/10/2025

Ngày xuất hành:

Thiên đường: Xuất hành thuận lợi, có quý nhân phù trợ, buôn bán hanh thông, mọi việc diễn ra suôn sẻ và như ý.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Tây Bắc để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Tây Nam để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 18/10/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 18/10/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News .

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 18/10/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.



