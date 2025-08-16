Lịch âm 16/8 - Âm lịch hôm nay 16/8 chính xác nhất - lịch vạn niên 16/8/2025

Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 16/8/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 16/8/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 27/2025 âm lịch nhằm ngày Ngọc đường hoàng đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Đinh Tỵ, tháng Quý Mùi, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Lập Thu.

Ngày Ngũ Ly Nhật (Tiểu Hung) - Ngày Đinh Tỵ - Đồng hành Âm Hỏa: Là ngày Thiên Can và Địa Chi đồng hành, đồng cực, dễ xảy ra bất hòa, không thuận lợi cho các việc lớn.

Xem lịch âm hôm nay ngày 16/8/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 16/8/2025 rơi vào ngày Ngọc đường hoàng đạo được đánh giá là ngày Tốt.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 16/8/2025 dương lịch rơi vào thứ Bảy.

Việc nên và không nên làm ngày 16/8/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như mở cửa hàng, mở cửa hiệu, khai trương, xây dựng, động thổ, đổ trần, lợp mái, sửa chữa nhà, chuyển về nhà mới, cầu tài lộc, tranh chấp và kiện tụng sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như xuất hành đi xa, chữa bệnh, tế lễ, mai táng, an táng và cưới hỏi sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 16/8/2025

Sao tốt:

Sinh khí: Tốt mọi việc, nhất là làm nhà, sửa nhà, động thổ, trồng cây

Thiên thành*: Tốt cho mọi công việc.

Phúc sinh: Tốt cho mọi công việc.

Dịch mã*: Tốt mọi việc, nhất là xuất hành

Phúc hậu: Tốt về cầu tài lộc, khai trương

Ngọc đường*: Tốt cho mọi công việc.

Đại hồng sa: Tốt cho mọi công việc.

Thiên quý*: Tốt cho mọi công việc.

Sao xấu:

Thiên tặc: Xấu đối với khởi tạo, động thổ, chuyển về nhà mới, khai trương

Nguyệt yếm đại hoạ: Xấu đối với xuất hành, cưới hỏi.

Âm thác: Kỵ xuất hành, cưới hỏi, an táng.

Nguyệt kỵ*: Xấu cho mọi công việc.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 16/8/2025

Tuổi hợp với ngày: Sửu, Dậu.

Tuổi khắc với ngày: Kỷ Hợi, Quý Hợi, Quý Mùi, Quý Sửu.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ Xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 16/8/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Sửu (01h-03h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Thìn (07h-09h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ Ngọ (11h-13h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Mùi (13h-15h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Tuất (19h-21h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Hợi (21h-23h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ hắc đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Dần (03h-05h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Mão (05h-07h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Tỵ (09h-11h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Thân (15h-17h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Dậu (17h-19h): Chu tước. Kỵ các viện tranh cãi, kiện tụng.

Xuất hành hôm nay âm lịch 16/8/2025

Ngày xuất hành:

Thanh long kiếp: Xuất hành thuận lợi ở cả bốn phương, tám hướng, mọi việc hanh thông, trăm sự như ý.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Nam để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Đông để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 16/8/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 16/8/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News .

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng tra cứu lịch âm ngày hôm nay 16/8/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.