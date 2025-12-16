Lịch âm 16/12 - Âm lịch hôm nay 16/12 chính xác nhất - lịch vạn niên 16/12/2025

Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 16/12/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 16/12/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 27/10/2025 âm lịch nhằm ngày Minh đường hoàng đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Kỷ Mùi, tháng Đinh Hợi, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Đại Tuyết.

Ngày Ngũ Ly Nhật (Tiểu Hung) – Ngày Kỷ Mùi – Đồng hành Âm Thổ: Là ngày Thiên Can và Địa Chi đồng hành, đồng cực, dễ sinh xung khắc và bất hòa, các yếu tố trong ngày có xu hướng đẩy nhau, vì vậy không thuận lợi để tiến hành những việc quan trọng hoặc việc lớn.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 16/12/2025 rơi vào ngày Minh đường hoàng đạo được đánh giá là ngày Tốt.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 16/12/2025 dương lịch rơi vào thứ Ba.

Việc nên và không nên làm ngày 16/12/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như mở cửa hàng, mở cửa hiệu, khai trương, cầu tài lộc, mai táng, an tang, sửa chữa nhà, xây dựng, đổ trần, lợp mái nhà, chữa bệnh, tế lễ, kiện tụng và tranh chấp sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như chuyển về nhà mới, động thổ, xuất hành đi xa và cưới hỏi sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 16/12/2025

Sao tốt:

Thiên hỷ: Tốt mọi việc, nhất là hôn thú.

Nguyệt tài: Tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, xuất hành, di chuyển, giao dịch

Phúc sinh: Tốt mọi việc.

Minh đường*: Tốt mọi việc.

Tam hợp*: Tốt mọi việc.

Nguyệt đức hợp*: Tốt mọi công việc.

Sao xấu:

Vãng vong: Kỵ việc xuất hành, giá thú, cầu tài lộc, động thổ.

Cô thần: Xấu với việc cưới hỏi.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 16/12/2025

Tuổi hợp với ngày: Mão, Hợi.

Tuổi khắc với ngày: Đinh Sửu, Ất Sửu.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 16/12/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Mão (05h-07h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Tỵ (09h-11h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Thân (15h-17h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ Tuất (19h-21h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Hợi (21h-23h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ hắc đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Thiên hình. Rất kỵ việc kiện tụng.

Giờ Sửu (01h-03h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Thìn (07h-09h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Ngọ (11h-13h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Mùi (13h-15h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Dậu (17h-19h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Xuất hành hôm nay âm lịch 16/12/2025

Ngày xuất hành:

Kim đường: Xuất hành thuận lợi, dễ gặp quý nhân giúp đỡ, tài lộc hanh thông, các việc liên quan đến thưa kiện hoặc tranh chấp có phần nắm nhiều lý lẽ, dễ chiếm ưu thế.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Đông Bắc để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Nam để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 16/12/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 16/12/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News .

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 16/12/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.