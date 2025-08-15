Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 15/8/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 15/8/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 22/6/2025 âm lịch nhằm ngày Bạch hổ hắc đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Bính Thìn, tháng Quý Mùi, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Lập Thu.

Ngày Bảo Nhật (Đại Cát) - Ngày Bính Thìn - Dương Hỏa sinh Dương Thổ: Là ngày Thiên Can sinh Địa Chi nên rất tốt (đại cát), thiên khí hòa hợp với địa chi, con người dễ đồng lòng, công việc diễn ra thuận lợi, ít gặp trở ngại.

Xem lịch âm hôm nay ngày 15/8/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 15/8/2025 rơi vào ngày Bạch hổ hắc đạo được đánh giá là ngày Xấu.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 15/8/2025 dương lịch rơi vào thứ Sáu.

Việc nên và không nên làm ngày 15/8/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như mở cửa hàng, mở cửa hiệu, khai trương, chữa bệnh, tế lễ, cầu tài lộc, tranh chấp và kiện tụng sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như xây dựng, động thổ, đổ trần, lợp mái, sửa chữa nhà, xuất hành đi xa, chuyển về nhà mới, mai táng, an táng và cưới hỏi sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 15/8/2025

Sao tốt:

Thiên mã: Tốt cho việc xuất hành, giao dịch, cầu tài lộc.

Phổ hộ: Tốt mọi việc, nhất là làm phúc, cưới hỏi, xuất hành.

Đại hồng sa: Tốt cho mọi công việc.

Thiên quý*: Tốt cho mọi công việc.

Sao xấu:

Thiên cương*: Xấu cho mọi công việc.

Địa phá: Kỵ việc xây dựng.

Bạch hổ: Kỵ việc mai táng.

Ngũ hư: Kỵ khởi tạo, cưới hỏi, an táng.

Tứ thời cô quả: Kỵ việc cưới hỏi.

Hoang vu: Xấu cho mọi công việc.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 15/8/2025

Tuổi hợp với ngày: Tý, Thân.

Tuổi khắc với ngày: Mậu Tuất, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn, Nhâm Tý.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ Xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 15/8/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ Thìn (07h-09h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Tỵ (09h-11h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Thân (15h-17h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Dậu (17h-19h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Hợi (21h-23h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ hắc đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Sửu (01h-03h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Mão (05h-07h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Ngọ (11h-13h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Mùi (13h-15h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Tuất (19h-21h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Xuất hành hôm nay âm lịch 15/8/2025

Ngày xuất hành:

Thanh long đầu: Nên xuất hành vào sáng sớm, cầu tài dễ thắng lợi, mọi việc hanh thông và như ý.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Tây Nam để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Đông để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 15/8/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 15/8/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News .

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng tra cứu lịch âm ngày hôm nay 15/8/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.