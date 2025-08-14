Lịch âm 14/8 - Âm lịch hôm nay 14/8 chính xác nhất - lịch vạn niên 14/8/2025

Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 14/8/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 14/8/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 21/6/2025 âm lịch nhằm ngày Bảo quang hoàng đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Ất Mão, tháng Quý Mùi, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Lập Thu.

Ngày Ngũ Ly Nhật (Tiểu Hung) - Ngày Ất Mão - Đồng hành Âm Mộc: Là ngày Thiên Can và Địa Chi đồng hành, đồng cực nên dễ xảy ra xung khắc, bất hòa, không thuận lợi cho những việc quan trọng.

Xem lịch âm hôm nay ngày 14/8/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 14/8/2025 rơi vào ngày Bảo quang hoàng đạo được đánh giá là ngày Tốt.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 14/8/2025 dương lịch rơi vào thứ Năm.

Việc nên và không nên làm ngày 14/8/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như mở cửa hàng, mở cửa hiệu, khai trương, cầu tài lộc, xuất hành đi xa, chuyển về nhà mới, an táng, mai táng, chữa bệnh, tế lễ, tranh chấp và kiện tụng sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như xây dựng, động thổ, đổ trần, lợp mái, sửa chữa nhà và cưới hỏi sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 14/8/2025

Sao tốt:

Thiên hỷ: Tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi.

Địa tài: Tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương.

Kính tâm: Tốt đối với tang lễ.

Hoàng ân*: Tốt cho mọi công việc.

Kim đường*: Tốt cho mọi công việc.

Tam hợp*: Tốt cho mọi công việc.

Mẫu thương*: Tốt về cầu tài lộc, khai trương.

Sao xấu:

Thiên ngục: Xấu cho mọi công việc.

Thiên hoả: Xấu về việc lợp nhà.

Cô thần: Xấu với việc cưới hỏi.

Lỗ ban sát: Kỵ việc khởi tạo.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 14/8/2025

Tuổi hợp với ngày: Mùi, Hợi.

Tuổi khắc với ngày: Kỷ Dậu, Đinh Dậu, Tân Mùi, Tân Sửu.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ Xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 14/8/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Tư mệnh. Mọi việc đều tốt.

Giờ Dần (03h-05h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Mão (05h-07h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Ngọ (11h-13h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Mùi (13h-15h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Dậu (17h-19h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ hắc đạo:

Giờ Sửu (01h-03h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Thìn (07h-09h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Tỵ (09h-11h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Thân (15h-17h): Bạch hổ. Kỵ cho mọi công việc.

Giờ Tuất (19h-21h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Hợi (21h-23h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Xuất hành hôm nay âm lịch 14/8/2025

Ngày xuất hành:

Huyền vũ: Xuất hành dễ vướng vào tranh cãi, gặp điều bất lợi, không nên đi xa.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Tây Bắc để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Đông Nam để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 14/8/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 14/8/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News .

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng tra cứu lịch âm ngày hôm nay 14/8/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.



