Lịch âm 12/9 - Âm lịch hôm nay 12/9 chính xác nhất - lịch vạn niên 12/9/2025

Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 12/9/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 12/9/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 21/7/2025 âm lịch nhằm ngày Thiên lao hắc đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Giáp Thân, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Bạch Lộ.

Ngày Chế Nhật (Hung) - Ngày Giáp Thân - Dương Kim khắc Dương Mộc: Đây là ngày Thiên Can và Địa Chi xung khắc nên khá xấu, mang đến nhiều bất lợi. Không nên thực hiện hay bắt đầu những công việc lớn, bởi dễ gặp trở ngại và hao tổn nhiều công sức. Tuy vậy, các việc nhỏ, đơn giản vẫn có thể tiến hành bình thường.

Xem lịch âm hôm nay ngày 12/9/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 12/9/2025 rơi vào ngày Thiên lao hắc đạo được đánh giá là ngày Xấu.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 12/9/2025 dương lịch rơi vào thứ Sáu.

Việc nên và không nên làm ngày 12/9/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như đổ trần, lợp mái, mai táng, an táng, chữa bệnh, tế lễ, chuyển về nhà mới, tranh chấp và kiện tụng sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như khai trương, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, xây dựng, sửa chữa nhà, cầu tài lộc, xuất hành đi xa, động thổ và cưới hỏi sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 12/9/2025

Sao tốt:

Minh tinh: Tốt mọi công việc.

Mãn đức tinh: Tốt mọi công việc.

Phúc hậu: Tốt về cầu tài lộc, khai trương

Thiên xá*: Tốt mọi việc nhất là tế tự, giải oan.

Sao xấu:

Thổ phủ: Kỵ việc xây dựng, động thổ.

Lục bất thành: Xấu đối với xây dựng

Trùng phục: Kỵ việc cưới hỏi, an táng.

Xích khẩu: Kỵ cưới hỏi, giao dịch, yến tiệc.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 12/9/2025

Tuổi hợp với ngày: Tý, Thìn.

Tuổi khắc với ngày: Mậu Dần, Bính Dần, Canh Ngọ, Canh Tý.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 12/9/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Sửu (01h-03h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Thìn (07h-09h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Tỵ (09h-11h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Mùi (13h-15h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Tuất (19h-21h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ hắc đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Thiên hình. Rất kỵ việc kiện tụng.

Giờ Mão (05h-07h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Ngọ (11h-13h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Thân (15h-17h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Dậu (17h-19h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Hợi (21h-23h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Xuất hành hôm nay âm lịch 12/9/2025

Ngày xuất hành:

Kim đường: Xuất hành tốt, gặp được quý nhân giúp đỡ, tài lộc hanh thông, nếu có thưa kiện thì dễ giành phần lý phải.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Đông Bắc để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Đông Nam để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 12/9/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 12/9/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News .

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 12/9/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.



