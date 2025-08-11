Lịch âm 11/8 - Âm lịch hôm nay 11/8 chính xác nhất - lịch vạn niên 11/8/2025

Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 11/8/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 11/8/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 18/6/2025 âm lịch nhằm ngày Thiên hình hắc đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Nhâm Tý, tháng Quý Mùi, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Lập Thu.

Ngày Ngũ Ly Nhật (Tiểu Hung) - Ngày Nhâm Tý - Đồng hành Dương Thủy: Là ngày Thiên Can và Địa Chi đồng hành, đồng cực nên dễ xảy ra xung khắc, mâu thuẫn, gây bất lợi cho những việc quan trọng.

Xem lịch âm hôm nay ngày 11/8/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 11/8/2025 rơi vào ngày Thiên hình hắc đạo được đánh giá là ngày Xấu.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 11/8/2025 dương lịch rơi vào thứ Hai.

Việc nên và không nên làm ngày 11/8/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như an táng, mai táng, kiện tụng và tranh chấp sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như lợp mái, xây dựng, động thổ, đổ trần, xuất hành đi xa, sửa chữa nhà, chữa bệnh, tế lễ, chuyển về nhà mới, cầu tài lộc, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, khai trương và cưới hỏi sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 11/8/2025

Sao tốt:

Giải thần*: Tốt cho việc tế tự, tố tụng, giải oan.

Sao xấu:

Thiên ôn: Kỵ việc xây dựng.

Nguyệt hoả: Xấu đối với lợp nhà, làm bếp.

Hoàng sa: Xấu đối với xuất hành.

Cửu không: Kỵ xuất hành, cầu tài, khai trương.

Hoang vu: Xấu cho mọi công việc.

Tam nương*: Xấu cho mọi công việc.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 11/8/2025

Tuổi hợp với ngày: Thìn, Thân.

Tuổi khắc với ngày: Giáp Ngọ, Canh Ngọ, Bính Tuất, Bính Thìn.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ Xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 11/8/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Sửu (01h-03h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Mão (05h-07h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Ngọ (11h-13h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ Thân (15h-17h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Dậu (17h-19h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ hắc đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Thìn (07h-09h): Thiên lao. Mọi việc bất lợi.

Giờ Tỵ (09h-11h): Nguyên vũ. Kỵ việc kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Mùi (13h-15h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Tuất (19h-21h): Thiên hình. Rất kỵ việc kiện tụng.

Giờ Hợi (21h-23h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Xuất hành hôm nay âm lịch 11/8/2025

Ngày xuất hành:

Chu tước: Xuất hành hay cầu tài đều không thuận, dễ hao tốn tiền của; tranh chấp pháp lý thường bất lợi, dễ rơi vào thế yếu.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Nam để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Tây để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 11/8/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 11/8/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News .

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng tra cứu lịch âm ngày hôm nay 11/8/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.