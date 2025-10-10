Lịch âm 10/10 - Âm lịch hôm nay 10/10 chính xác nhất - lịch vạn niên 10/10/2025

Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 10/10/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 10/10/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 19/8/2025 âm lịch nhằm ngày Tư mệnh hoàng đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Nhâm Tý, tháng Ất Dậu, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Hàn Lộ.

Ngày Ngũ Ly Nhật (Tiểu Hung) - Ngày Nhâm Tý - Đồng hành Dương Thủy: Là ngày Thiên Can và Địa Chi đồng hành, đồng cực nên dễ phát sinh bất hòa, xung khắc, đẩy nhau, không thuận lợi cho việc tiến hành các công việc lớn.

Xem lịch âm hôm nay ngày 10/10/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 10/10/2025 rơi vào ngày Tư mệnh hoàng đạo được đánh giá là ngày Tốt.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 10/10/2025 dương lịch rơi vào thứ Sáu.

Việc nên và không nên làm ngày 10/10/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như chữa bệnh, tế lễ, mai táng, an táng, tranh chấp và kiện tụng sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như xây dựng, sửa chữa nhà, khai trương, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, cầu tài lộc, lợp mái, động thổ, chuyển về nhà mới, cưới hỏi, đổ trần và xuất hành đi xa sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 10/10/2025

Sao tốt:

Thiên quan*: Tốt cho mọi công việc.

Dân nhật thời đức: Tốt cho mọi công việc.

Sao xấu:

Thiên lại: Xấu mọi công việc.

Tiểu hao: Xấu về kinh doanh, cầu tài lộc.

Lục bất thành: Xấu đối với xây dựng.

Hà khôi: Kỵ khởi công xây nhà cửa, xấu mọi việc

Vãng vong: Kỵ xuất hành, cưới hỏi, cầu tài lộc, động thổ.

Tiểu không vong: Kỵ xuất hành, giao dịch, giao tài vật.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 10/10/2025

Tuổi hợp với ngày: Thìn, Thân.

Tuổi khắc với ngày: Giáp Ngọ, Canh Ngọ, Bính Tuất, Bính Thìn.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 10/10/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Sửu (01h-03h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Mão (05h-07h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Ngọ (11h-13h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ Thân (15h-17h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Dậu (17h-19h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ hắc đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Thìn (07h-09h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Tỵ (09h-11h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Mùi (13h-15h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Tuất (19h-21h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Hợi (21h-23h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Xuất hành hôm nay âm lịch 10/10/2025

Ngày xuất hành:

Thiên đạo: Xuất hành cầu tài nên hạn chế, vì dù có đạt được cũng sẽ hao tốn nhiều, lợi ít, dễ rơi vào thế thất lý và thua thiệt.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Nam để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Tây để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 10/10/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 10/10/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News .

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 10/10/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.