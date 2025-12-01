Lịch âm 1/12 - Âm lịch hôm nay 1/12 chính xác nhất - lịch vạn niên 1/12/2025

Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 1/12/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 1/12/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 12/10/2025 âm lịch nhằm ngày Tư mệnh hoàng đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Giáp Thìn, tháng Đinh Hợi, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Tiểu Tuyết.

Ngày Phạt Nhật (Đại Hung) - Ngày Giáp Thìn - Dương Mộc khắc Dương Thổ: Đây là ngày Thiên Can khắc với Địa Chi nên rất xấu. Nếu tiến hành công việc sẽ dễ gặp nhiều trở ngại, tốn nhiều công sức mà khó đạt kết quả như mong muốn. Tốt nhất không nên triển khai các việc quan trọng trong ngày này.

Xem lịch âm hôm nay ngày 01/12/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 1/12/2025 rơi vào ngày Tư mệnh hoàng đạo được đánh giá là ngày Tốt.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 1/12/2025 dương lịch rơi vào Thứ hai.

Việc nên và không nên làm ngày 1/12/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như mở cửa hàng, mở cửa hiệu, khai trương, xây dựng, chuyển về nhà mới, sửa chữa nhà, cưới hỏi, mai táng, an táng, đổ trần, lợp mái nhà và cầu tài lộc sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như xuất hành đi xa, động thổ, kiện tụng, tranh chấp, chữa bệnh và tế lễ sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 1/12/2025

Sao tốt:

Thiên quan*: Tốt mọi việc.

Tuế hợp: Tốt mọi việc.

Giải thần*: Tốt cho việc tế tự, tố tụng, giải oan.

Hoàng ân*: Tốt mọi việc.

Nguyệt đức*: Tốt mọi việc.

Sao xấu:

Địa tặc: Xấu đối với khởi tạo, an táng, động thổ, xuất hành.

Tội chỉ: Xấu với tế tự, kiện cáo.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 1/12/2025

Tuổi hợp với ngày: Tý, Thân.

Tuổi khắc với ngày: Nhâm Tuất, Canh Tuất, Canh Thìn.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 1/12/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ Thìn (07h-09h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Tỵ (09h-11h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Thân (15h-17h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Dậu (17h-19h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Hợi (21h-23h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ hắc đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Sửu (01h-03h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Mão (05h-07h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Ngọ (11h-13h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Mùi (13h-15h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Tuất (19h-21h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Xuất hành hôm nay âm lịch 1/12/2025

Ngày xuất hành:

Đường phong: Là ngày rất tốt, xuất hành thuận lợi, cầu tài được như ý, dễ gặp quý nhân giúp đỡ.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Đông Bắc để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Đông Nam để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 1/12/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 1/12/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News .

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 1/12/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.



