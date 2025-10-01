Lịch âm 1/10 - Âm lịch hôm nay 1/10 chính xác nhất - lịch vạn niên 1/10/2025

Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 1/10/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 1/10/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 10/8/2025 âm lịch nhằm ngày Minh đường hoàng đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Quý Mão, tháng Ất Dậu, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Thu Phân.

Ngày Bảo Nhật (Đại Cát) - Ngày Quý Mão - Âm Thủy sinh Âm Mộc: Là ngày Thiên Can sinh Địa Chi nên rất tốt (đại cát), thiên khí và địa chi tương hòa, con người dễ đồng lòng, công việc hanh thông, ít gặp trở ngại.

Xem lịch âm hôm nay ngày 01/10/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 1/10/2025 rơi vào ngày Minh đường hoàng đạo được đánh giá là ngày Tốt.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 1/10/2025 dương lịch rơi vào thứ Ba.

Việc nên và không nên làm ngày 1/10/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như khai trương, mở cửa hàng, mở cửa hiệu và cầu tài lộc sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như đổ trần, mai táng, an táng, động thổ, xuất hành đi xa, tranh chấp, kiện tụng, chuyển về nhà mới, chữa bệnh, tế lễ, lợp mái nhà, cưới hỏi, sửa chữa nhà và xây dựng sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 1/10/2025

Sao tốt:

Minh đường*: Tốt mọi công việc.

Nguyệt ân*: Tốt mọi công việc.

Sao xấu:

Nguyệt phá: Xấu về xây dựng nhà cửa

Thiên tặc: Xấu đối với khởi tạo, động thổ, cưới hỏi, khai trương.

Nguyệt yếm đại hoạ: Xấu đối với xuất hành, cưới hỏi.

Thần cách: Kỵ việc tế tự

Phi ma sát: Kỵ việc cưới hỏi, chuyển về nhà mới.

Tội chỉ: Xấu với tế tự, kiện cáo

Ngũ hư: Kỵ khởi tạo, cưới hỏi, an táng.

Không phòng: Kỵ việc cưới hỏi.

Âm thác: Xấu mọi công việc.

Hoang vu: Xấu mọi công việc.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 1/10/2025

Tuổi hợp với ngày: Mùi, Hợi.

Tuổi khắc với ngày: Tân Dậu, Đinh Dậu, Đinh Mão.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 1/10/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ Dần (03h-05h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Mão (05h-07h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Ngọ (11h-13h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Mùi (13h-15h): Kim Đường. Hanh thông mọi công việc.

Giờ Dậu (17h-19h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ hắc đạo:

Giờ Sửu (01h-03h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Thìn (07h-09h): Thiên hình. Rất kỵ việc kiện tụng.

Giờ Tỵ (09h-11h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Thân (15h-17h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Tuất (19h-21h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Hợi (21h-23h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Xuất hành hôm nay âm lịch 1/10/2025

Ngày xuất hành:

Thiên đạo: Xuất hành cầu tài nên kiêng tránh, dù có được cũng hao tốn, thất lý mà dễ thua thiệt.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Đông Nam để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Bắc để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 1/10/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 1/10/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News .

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 1/10/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.







