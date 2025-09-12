Lí do thực sự Thiên An lên tiếng dồn dập về lùm xùm với Jack ngay lúc này?

Sau nhiều năm, ồn ào của Thiên An với Jack chưa đi đến hồi kết, sự việc này lại trở thành tâm điểm chú ý khi người trong cuộc liên tiếp có những động thái đáp trả, từ việc công khai tin nhắn, viết status dài cho đến lên tiếng. Điều trùng hợp khiến khán giả bàn tán nhiều nhất chính là thời điểm, tất cả diễn ra ngay khi Thiên An vừa công bố góp mặt trong một dự án điện ảnh mới. Chính vì lý do này, dù hiện tại chưa phân định được ai đúng ai sai nhưng Thiên An lại bị bàn tán trái chiều.

Thời gian qua, Jack công khai khởi kiện Thiên An ra tòa để yêu cầu xác nhận quan hệ cha con, tổ chức họp báo hai tiếng với sự xuất hiện của mẹ ruột. Đáp trả, Thiên An không còn giữ thái độ im lặng như trước. Cô tung loạt tin nhắn được cho là quá trình làm giấy khai sinh cho con gái, đồng thời chia sẻ rằng bản thân "im lặng không phải vì sợ", khẳng định mình bị ép buộc phải lên tiếng để bảo vệ con. Đáng nói, những phát ngôn này không chỉ một lần, mà liên tiếp xuất hiện chỉ trong 1 ngày, tạo thành làn sóng tranh luận dồn dập trên mạng xã hội.

Việc Thiên An lên tiếng không phải điều quá bất ngờ, bởi sau tất cả, cô có quyền làm rõ sự thật và bảo vệ danh dự. Tuy nhiên, điểm khiến dư luận đặt dấu hỏi là vì sao cô lại chọn đúng thời điểm này để "đào" lại những chuyện cũ, vốn đã khiến khán giả ngán ngẩm suốt nhiều năm qua. Bởi lẽ ngay lúc này, trên trang cá nhân của Thiên An vừa công bố poster dự án điện ảnh mới có sự tham gia của cô.

Dù buổi livestream đã diễn ra hồi tháng 5/2025, nhưng đến tháng 9/2025 thì Thiên An dồn dập lên tiếng

Động thái này diễn ra ngay thời điểm cô công bố góp mặt trong dự án điện ảnh mới

Trên các diễn đàn, netizen lập tức chia thành hai luồng ý kiến rõ rệt. Một bên cho rằng Thiên An có quyền lên tiếng, nhất là khi phía Jack đã chủ động tổ chức họp báo và sau đó đưa ra nhiều thông tin khiến cô bị gọi tên. Nhưng bên còn lại lại khẳng định nữ diễn viên đã sai chiến lược, khi liên tục phát ngôn đúng lúc bộ phim mới cần được quảng bá. Cách làm này, nếu không khéo, dễ phản tác dụng, thay vì giúp phim được chú ý, khán giả sẽ quay sang chỉ trích rằng dự án "dựa hơi" scandal để nổi bật.

Hệ quả đã thấy rõ, chỉ vừa khi poster phim được chia sẻ, mạng xã hội lập tức xuất hiện nhiều lời kêu gọi tẩy chay, cho rằng hình ảnh Thiên An không còn phù hợp để góp mặt trong một dự án điện ảnh nghiêm túc. Không ít bình luận gay gắt nhắm thẳng vào cô, việc lên tiếng quá nhiều, quá sát thời điểm phim ra mắt đã khiến Thiên An rơi vào thế bị động, từ nạn nhân trở thành tâm điểm của những cuộc tranh cãi bất tận.

Netizen tranh cãi dữ dội, phim điện ảnh của Thiên An tham gia cũng bị vạ lây

Trong bối cảnh hiện tại, điều công chúng thực sự chờ đợi không phải những màn đôi co qua mạng xã hội, mà là kết quả chính thức, cuối cùng của sự việc này từ cơ quan chức năng công bố. Khi mọi thứ chưa ngã ngũ, mỗi lần một bên lên tiếng chỉ càng khiến dư luận thêm rối ren, đồng thời khiến hình ảnh nghệ sĩ bị bào mòn. Với Thiên An, sự lựa chọn dồn dập này có thể là cách để bảo vệ bản thân, nhưng lại vô tình đặt cô vào vòng xoáy thị phi khó thoát, đặc biệt là khi cô đang ở giai đoạn cần khẳng định mình bằng năng lực diễn xuất thay vì ồn ào đời tư.

Giữa ranh giới mong manh giữa "tự vệ" và "tận dụng dư luận", Thiên An đang khiến sự nghiệp điện ảnh của mình chịu ảnh hưởng không nhỏ. Và chỉ khi vụ kiện khép lại, khi mọi thứ được pháp luật xác nhận, khán giả mới có thể thực sự nhìn nhận cô tách khỏi lùm xùm để tập trung vào vai trò một diễn viên.