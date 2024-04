Lí do gì khiến hầm Bãi Gió sạt lở, đường sắt Bắc - Nam tê liệt?

Trao đổi với báo chí, ông Lê Quang Vinh, Giám đốc Chi nhánh khai thác đường sắt Phú Khánh cho biết, các đoàn chuyên gia đang khảo sát, kiểm tra thực tế để đưa ra giải pháp xử lý sạt lở trong hầm Bãi Gió qua huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa). Ông Vinh nhìn nhận, việc sạt lở không phải do quá trình thi công dự án gia cố hầm Bãi Gió. Hầm Bãi Gió được xây dựng năm 1930 khánh thành năm 1936, vỏ hầm làm bằng bê tông, dài hơn 400 m, cao 5 m, rộng 4 m. Khi khảo sát thực tế, các chuyên gia đánh giá nguyên nhân ban đầu có thể do hầm Bãi Gió đưa vào hoạt động hàng chục năm, cùng với địa chất phức tạp và các tầng đất đá lâu năm đã bị phong hóa nên rơi tự do làm vỡ mái hầm.